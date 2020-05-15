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Дальнее зарубежье 15.05.2020 21:32

Страны Балтии первыми в ЕС открывают свободное передвижение между своими государствами

Министры иностранных дел стран Латвии, Литвы и Эстонии подписали в пятницу на встрече в Риге трехсторонний меморандум о взаимопонимании относительно свободного передвижения людей между государствами региона.

Документ отзывает ограничения при поездках автодорожным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом.

В нем отмечается, что внутренние границы стран Балтии открываются для лиц, не имеющих симптомов заболевания и обладающих гражданством одной из этих стран, видом на жительство или правом на проживания или в соответствии с регистром населения постоянным местом жительства в Эстонии, Латвии или Литве,

Это первый такой пример сотрудничества в Евросоюзе. В настоящее время ведутся переговоры с Финляндией и Польшей о включении в зону общего передвижения и этих государств.

Главы МИД стран Балтии также приняли совместное заявление, в котором подчеркивается, что с самого начала пандемии COVID-19 их государства тесно сотрудничали между собой, обменивались информацией в формате "восьмерки" Северных и Балтийских государств, вместе участвовали в репатриации граждан Евросоюза.

"Сегодняшнее событие является во многом важной вехой в процессе выхода из кризиса COVID-19", - заявил при подписании министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

Открытие границ между тремя государствами базируется на схожей эпидемиологической ситуации в Эстонии, Латвии и Литве, отметил Рейнсалу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]