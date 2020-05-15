Число выявленных заражений COVID-19 в Таджикистане превысило 1,1 тыс. человек, скончались 33 инфицированных

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 211 человек, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 118, сообщает Минздрав республики в пятницу.
По данным министерства, скончались "от последствий инфекции" еще четыре человека, общее число летальных исходов достигло 33.
"По состоянию на 17:20 (15:20 мск) в стране выявлено 1118 инфицированных коронавирусной инфекцией, от последствий болезни скончались 33 человека", - говорится в сообщении Минздрава Таджикистана.
Накануне сообщалось о 907 инфицированных и 29 жертвах коронавируса.
По данным на 15 мая, под наблюдением врачей в лечебных учреждениях Таджикистана находятся 4297 человек с подозрением на COVID-19, за минувшие сутки выписаны 477 человек.
Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения COVID-19 в стране 30 апреля. Миссия ВОЗ прибыла в Душанбе 1 мая для оказания помощи в оценке рисков и ситуации с коронавирусом на местах, в том числе в создании экспериментально-лабораторного потенциала.
По словам представителя ВОЗ Александра Семенова, в ближайшее время в Таджикистане в рамках борьбы с коронавирусом начнется тестирование граждан на антитела.
"Я посетил лабораторию, которая, как мы предполагаем, будет координировать проведение серологической диагностики коронавирусной инфекции. Думаю, что в ближайшие дни мы получим внедрение подобных тестов в диагностическую практику министерства здравоохранения, и они станут доступны не только для специалистов, но и для населения", - заявил представитель ВОЗ журналистам в Душанбе в пятницу.
"Тесты на антитела дают очень важную информацию, в том числе о количестве людей, перенесших инфекцию. С другой стороны, они помогают ответить нам на вопрос, насколько хорошо защищены, например, уязвимые группы, в частности, медицинские работники, которых в первую очередь проверяют на антитела к коронавирусной инфекции. Потому что очень важно сохранить их здоровье, оставить их в строю, особенно в период борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал Семенов.
"Поэтому одна из наших рекомендаций - ускорить внедрение тестирования на антитела в диагностический алгоритм в Таджикистане", - добавил представитель ВОЗ.
Со своей стороны первый заместитель министра здравоохранения Таджикистана Саида Умарзода сообщила журналистам, что в стране имеются 44 тыс. тест-систем для выявления коронавируса, доставленные из России, КНР и Германии.
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