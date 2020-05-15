В Азербайджане коронавирус выявлен у 46 заключенных

В Азербайджане с 18 мая ежедневно будут проводить 4 тыс. тестов на выявление COVID-19, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы.

«С 18 мая в Азербайджане ежедневно будут проводить 4 тыс. тестов на выявление COVID-19. Тесты будут проводиться среди врачей, прибывших в Азербайджан граждан, а также лиц, находившихся в тесном контакте с зараженными коронавирусной инфекцией», сообщил Байрамлы в ходе брифинга в пятницу.

Байрамлы также отметил, что до сих пор в Азербайджане до сих пор сделано 220,363 тыс. тестов на коронавирус, т.е. в среднем в стране составляет 22 тыс. на 1 млн человек.

Он добавил, что в ряде крупных предприятиях, а также в тюрьмах в последнее время зафиксированы массовые заражения. В частности, COVID-19 выявлен у 46 заключенных. «Что касается предприятий, то например, на Baku Steel Company выявлено 48 заражений, в «Бакы тикиш еви» - 64%. Кроме этого, хочу отметить, что среди вернувшихся в последнее время в Азербайджан граждан уровень заражения коронавирусной инфекцией составляет 20%», - отметил Байрамлы.

Б.Рустамбеков