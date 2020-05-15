Президент Алиев утвердил соглашение с Турцией об энергосотрудничестве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил соглашение между Азербайджаном и Турцией о сотрудничестве в сферах энергетики и добывающей промышленности.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Реализация пунктов соглашение поручено министерству энергетики. Министерству иностранных дел поручено уведомить правительство Турции о завершении процедур по вступлению в силу соглашения.

Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в сферах энергетики и добывающей промышленности было подписано 25 февраля 2020 года по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция с участием президентов Ильхама Алиева и Реджеба Тайипа Эрдогана.

А. Мамедов