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Внешняя политика 15.05.2020 18:59

Президент Алиев утвердил соглашение с Турцией об энергосотрудничестве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил соглашение между Азербайджаном и Турцией о сотрудничестве в сферах энергетики и добывающей промышленности.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Реализация пунктов соглашение поручено министерству энергетики. Министерству иностранных дел поручено уведомить правительство Турции о завершении процедур по вступлению в силу соглашения.

Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в сферах энергетики и добывающей промышленности было подписано 25 февраля 2020 года по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция с участием президентов Ильхама Алиева и Реджеба Тайипа Эрдогана.

А. Мамедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]