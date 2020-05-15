Президент Алиев уволил замначальника Государственной пограничной службы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу освободил от занимаемой должности заместителя начальника Государственной пограничной службы Афгана Нагиева.
Соответствующее распоряжение президента опубликовано на сайте главы государства.
Ранее Служба госбезопасности Азербайджана сообщила, что совместно с Генпрокуратурой предотвратили противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы.
В результате генерал-лейтенант Нагиев был задержан в качестве подозреваемого по фактам незаконных действий должностных лиц Береговой охраны.
Задержание осуществлено в рамках уголовного дела, возбужденного Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.
А. Мамедов
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