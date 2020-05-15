Президент Алиев уволил замначальника Государственной пограничной службы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу освободил от занимаемой должности заместителя начальника Государственной пограничной службы Афгана Нагиева.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано на сайте главы государства.

Ранее Служба госбезопасности Азербайджана сообщила, что совместно с Генпрокуратурой предотвратили противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы.

В результате генерал-лейтенант Нагиев был задержан в качестве подозреваемого по фактам незаконных действий должностных лиц Береговой охраны.

Задержание осуществлено в рамках уголовного дела, возбужденного Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

А. Мамедов