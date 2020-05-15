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Внутренняя политика 15.05.2020 19:11

Президент Алиев уволил замначальника Государственной пограничной службы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу освободил от занимаемой должности заместителя начальника Государственной пограничной службы Афгана Нагиева.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано на сайте главы государства.

Ранее Служба госбезопасности Азербайджана сообщила, что совместно с Генпрокуратурой предотвратили противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы.

В результате генерал-лейтенант Нагиев был задержан в качестве подозреваемого по фактам незаконных действий должностных лиц Береговой охраны.

Задержание осуществлено в рамках уголовного дела, возбужденного Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

А. Мамедов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]