Роснефть в 2020г может снизить добычу на 24 млн т из-за ОПЕК+, в 2021г снижение составит 33 млн т от плана

"Роснефть" в 2020 году может снизить добычу на 24 млн тонн в рамках ОПЕК+, сообщил первый вице-президент компании Павел Федоров на телефонной конференции с аналитиками.
"Что касается реализации Стратегии-2022, то основные посылы остаются неизменными, но что касается добычи, то она будет пересмотрена с учетом ОПЕК+. Уровень снижения добычи компании в 2020 году ставит порядка 24 млн тонн, на 2021 год - 33 млн тонн относительно утвержденного бизнес-плана. Мы ожидаем, что снижение будет и в 2022 году - с учетом того, что соглашение ОПЕК+ выходит на территорию 2022 года", - сказал он.
"Примерно снижение год к году (снижение в 2020 году по сравнению с 2019 годом - ИФ) может составить 10% по добыче и 5% - по переработке", - сказал Федоров.
Он отметил, что "Роснефть" через три месяца проведет ребалансировку снижения добычи в пользу менее рентабельных активов. "Мы изучим варианты полного закрытия и долгосрочной консервации наиболее высокозатратных месторождений. По итогам трех месяцев нами будет подготовлена ребалансировка снижения, где мы еще больше будем балансировать и переносить снижение на менее рентабельные проекты", - сказал он.
При этом снижение капзатрат не скажется на Самотлоре, "Роснефть" продолжит выполнять обязательства. "Единственное месторождение, которого не коснутся ограничения по добыче и сопутствующее снижение капительных вложений - это проект Самотлор, разработку которого компания продолжает на основе заключенного с Минфином соглашения, где зафиксированы и объемы инвестиций, и снижение НДПИ", - добавил Федоров.
Топ-менеджер подчеркнул, что "Роснефть" "имеет возможности снижать добычу нефти, и рисков в восстановлении добычи мы не видим".
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Президент Алиев уволил замначальника Государственной пограничной службы
Президент Алиев утвердил соглашение с Турцией об энергосотрудничестве
Италия снимет запрет на въезд и выезд из страны 3 июня
Число жертв коронавируса в мире превысило 307 тыс. человек, число инфицированных - 4,5 млн
КНР тестирует на добровольцах уже пятую вакцину от COVID-19 - комиссия здравоохранения
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Трамп уволил генерального инспектора госдепартамента в связи с утратой доверия
Король Иордании предупредил Израиль об угрозе серьезного конфликта в случае аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан
Действия США подрывают мировую борьбу с коронавирусом и глобальную экономику - представитель КНР
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог