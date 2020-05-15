Роснефть в 2020г может снизить добычу на 24 млн т из-за ОПЕК+, в 2021г снижение составит 33 млн т от плана

"Роснефть" в 2020 году может снизить добычу на 24 млн тонн в рамках ОПЕК+, сообщил первый вице-президент компании Павел Федоров на телефонной конференции с аналитиками.

"Что касается реализации Стратегии-2022, то основные посылы остаются неизменными, но что касается добычи, то она будет пересмотрена с учетом ОПЕК+. Уровень снижения добычи компании в 2020 году ставит порядка 24 млн тонн, на 2021 год - 33 млн тонн относительно утвержденного бизнес-плана. Мы ожидаем, что снижение будет и в 2022 году - с учетом того, что соглашение ОПЕК+ выходит на территорию 2022 года", - сказал он.

"Примерно снижение год к году (снижение в 2020 году по сравнению с 2019 годом - ИФ) может составить 10% по добыче и 5% - по переработке", - сказал Федоров.

Он отметил, что "Роснефть" через три месяца проведет ребалансировку снижения добычи в пользу менее рентабельных активов. "Мы изучим варианты полного закрытия и долгосрочной консервации наиболее высокозатратных месторождений. По итогам трех месяцев нами будет подготовлена ребалансировка снижения, где мы еще больше будем балансировать и переносить снижение на менее рентабельные проекты", - сказал он.

При этом снижение капзатрат не скажется на Самотлоре, "Роснефть" продолжит выполнять обязательства. "Единственное месторождение, которого не коснутся ограничения по добыче и сопутствующее снижение капительных вложений - это проект Самотлор, разработку которого компания продолжает на основе заключенного с Минфином соглашения, где зафиксированы и объемы инвестиций, и снижение НДПИ", - добавил Федоров.

Топ-менеджер подчеркнул, что "Роснефть" "имеет возможности снижать добычу нефти, и рисков в восстановлении добычи мы не видим".