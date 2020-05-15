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Социум 15.05.2020 19:59

В Азербайджане 23-30 мая будут нерабочими днями

Кабинет министров Азербайджана объявил 27 мая нерабочим днем вместо 31 мая, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Соответствующее решение Кабмина принято с целью обеспечения последовательности рабочих и выходных дней.

Кроме того, в рамках специального режима в период карантина 29 мая, а также 23 мая и 30 мая также объявлены нерабочими днями.

Так как 24-25 мая в Азербайджане также являются нерабочими в связи с праздником Рамазан, то граждане будут отдыхать с 23 по 30 мая.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАБМИН, ПРАЗДНИКИ, ДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]