В Азербайджане 23-30 мая будут нерабочими днями

Кабинет министров Азербайджана объявил 27 мая нерабочим днем вместо 31 мая, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Соответствующее решение Кабмина принято с целью обеспечения последовательности рабочих и выходных дней.

Кроме того, в рамках специального режима в период карантина 29 мая, а также 23 мая и 30 мая также объявлены нерабочими днями.

Так как 24-25 мая в Азербайджане также являются нерабочими в связи с праздником Рамазан, то граждане будут отдыхать с 23 по 30 мая.

А. Мамедов