Нефть в пятницу дорожает и может завершить ростом третью неделю подряд, Brent - $31,41 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в пятницу на данных об увеличении объемов нефтепереработки в Китае в апреле по сравнению с предыдущим месяцем.
Рост нефтяных цен наблюдается по итогам третьей недели подряд. С понедельника WTI прибавила более 16%, Brent - около 2%, пишет MarketWatch.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:16 составляет $31,41 за баррель, что на $0,28 (0,90%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов цена контракта достигала максимальных с 14 апреля $32,4 за баррель, пишет Trading Economics.
Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,21 (4,39%) - до $28,77 за баррель.
Объемы переработки нефти в Китае в апреле выросли до 53,85 млн тон, или 13,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 11,78 млн б/с месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
В пятницу ожидается публикация данных нефтесервисной компании Baker Hughes о недельном изменении числа буровых установок в США. На прошлой неделе компания сообщила, что в апреле количество установок сократилось на 206 относительно предыдущего месяца - 566. Это самый низкий уровень с октября 2016 года.
"Число установок в США упало, и, учитывая текущие темпы снижения, мы ожидаем, что добыча в США снизится на 2,5 млн б/с в 2020 году", - отмечает аналитик Jefferies Джейсон Гаммель.
Нефтяные цены на этой неделе поддерживали надежды на то, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке.
Саудовская Аравия приняла решение урезать добычу в дополнение к согласованным ранее в рамках ОПЕК+ сокращениям, которое поддержали другие государства.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что резкое сокращение добычи Саудовской Аравией, а также падение производства нефти в США и Канаде, приведет к историческому снижению мировых поставок нефти в мае - на 12 млн баррелей в сутки (б/с), до 88 млн б/с, минимума за последние девять лет.
Кроме того, в ежемесячном докладе, опубликованном в четверг, МЭА улучшило прогноз спроса на нефть во втором квартале. Согласно новым оценкам, глобальный спрос в апреле-июне сократится на 19,9 млн б/с, до 79,3 млн б/с. Предыдущий прогноз МЭА предполагал, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с больше.
Генеральный директор нефтяной компании Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC) Султан Ахмед Аль Джабер отметил признаки уменьшения разрыва между спросом и предложением на нефтяном рынке, пишет S&P Global Platts.
"Соглашение ОПЕК+, добровольные сокращения за пределами ОПЕК+ и прекращение добычи (на некоторых месторождениях - ИФ) вместе способствуют началу восстановления баланса на рынке", - сказал он.
В то же время, аналитики менее оптимистично настроены относительно влияния сокращения добычи на восстановление баланса на рынке.
"Несмотря на восстановление спроса и снижение добычи, на рынке до сих пор наблюдается избыток. Мы считаем, что в краткосрочной перспективе возможности роста ограничены из-за сохранения излишков и больших запасов, которые рынку еще предстоит переварить", - считают аналитики ING Economics.
Президент Алиев уволил замначальника Государственной пограничной службы
Президент Алиев утвердил соглашение с Турцией об энергосотрудничестве
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
В Азербайджане 23-30 мая будут нерабочими днями
В Азербайджане коронавирус выявлен у 46 заключенных
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Помпео призвал Минск активнее допускать американские компании на белорусский рынок
В Лондоне не видят почти никакого прогресса в переговорах с ЕС об отношениях после Brexit
Газовики Германии хотят создать за 10 лет сеть транспортировки водорода протяжённостью 1200 км
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог