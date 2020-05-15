В Таиланде готовятся к открытию туристических объектов

В тайской провинции Краби готовятся к открытию туристических объектов, в целом по стране постепенно снимают введенные из-за карантина ограничения, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пятницу в Туристическом управлении Таиланда (TAT).
"Количество случаев коронавирусной инфекции в Таиланде с каждым днем сокращается. Всего на данный момент в стране зафиксировано 3 025 случаев, из них уже 2854 человека полностью выздоровели. 13 мая в стране не было зафиксировано ни одного нового случая заражения", - сообщили в ТАТ.
В стране постепенно снимаются ограничения, введенные в период карантина. С 1 мая большинство внутренних аэропортов уже возобновили работу. В то же время от пассажиров требуют соблюдения санитарно-эпидемиологических норм: они должны носить маски во время полета и стараться соблюдать социальную дистанцию.
"Между тем, в провинции Краби массово готовятся к открытию туристических объектов, на этой неделе был разработан соответствующий план. Губернатор Краби Китибходи Правит заявил, что речь идет о переоборудовании и восстановлении туристического сектора в рамках подготовки к новому туристическому сезону", - сказали в турофисе.
В ТАТ добавили, что правительство Таиланда планирует постепенно снимать ограничения и скоро объявит второй этап выхода из карантина.
Ранее сообщалось, что власти Таиланда рассчитывают возобновить прием иностранных туристов в октябре, когда в стране начинается высокий сезон. Внутренний туризм восстановится в июне-июле.
В 2020 году Таиланд ожидает 14-16 млн иностранных путешественников. Годом ранее его посетили 39 млн туристов из-за рубежа, из которых 1,47 млн - россияне. Туризм играет большую роль в экономике страны, его доля составляет 11% ВВП королевства.
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