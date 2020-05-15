Король Иордании предупредил Израиль об угрозе серьезного конфликта в случае аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан

Король Иордании Абдалла II в пятницу предупредил об угрозе возникновения "масштабного конфликта", если Израиль осуществит план аннексии палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, сообщило в пятницу агентство Associated Press.
"Лидеры, которые выступают за вариант с единым государством (в регионе - ИФ), не понимают, что это может значить", - цитирует агентство слова короля.
"Что произойдет в случае, если Палестинская национальная администрация рухнет? Это приведет к еще большему хаосу и экстремизму в регионе. Если Израиль действительно аннексирует в июле Западный берег реки Иордан, это приведет к массовому конфликту с Иорданским Хашимитским королевством", - добавил Абдалла II.
В то же время король отметил, что "не хочет выступать с угрозами и создавать атмосферу разногласий", однако выразил солидарность со многими европейскими странами и международном сообщество в том, что "закон силы не должен применяться на Ближнем Востоке".
В свою очередь министр иностранных дел Иордании Айман Сафади ранее подчеркивал необходимость того, чтобы ЕС и международное сообщество "предприняли практические шаги", которые продемонстрируют неприятие любого решения Израиля касательно аннексии.
Агентство отмечает, что ранее в пятницу главы МИД стран ЕС в ходе видеосовещания обсудили планы Израиля аннексировать палестинские территории.
В минувший понедельник официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил журналистам, что в Брюсселе обсуждается возможная реакция ЕС на продолжение Израилем политики аннексии палестинских территорий.
"Аннексия противоречит международному праву, и, если она будет продолжаться, Европейский союз поступит соответствующим образом, о чем он всегда заявлял", - сказал пресс-секретарь.
Ранее Боррель уже высказывал позицию, согласно которой Европейский союз не признает суверенитет Израиля над Западным берегом реки Иордан.
План президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, отвергнутый палестинцами, дает Израилю "зеленый свет" на аннексию на Западном берегу реки Иордан еврейских поселений и стратегически важной Иорданской долины.
План Трампа также сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и предполагает сосуществование израильского и палестинского государств.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Президент Алиев уволил замначальника Государственной пограничной службы
Президент Алиев утвердил соглашение с Турцией об энергосотрудничестве
Роснефть в 2020г может снизить добычу на 24 млн т из-за ОПЕК+, в 2021г снижение составит 33 млн т от плана
Азербайджан и CISCO планируют сотрудничество в сфере улучшения контроля над водными резервами
Роснефть в рамках сделки ОПЕК+ продолжит разработку новых активов
Италия снимет запрет на въезд и выезд из страны 3 июня
Число жертв коронавируса в мире превысило 307 тыс. человек, число инфицированных - 4,5 млн
КНР тестирует на добровольцах уже пятую вакцину от COVID-19 - комиссия здравоохранения
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог