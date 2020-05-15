Азербайджан и CISCO планируют сотрудничество в сфере улучшения контроля над водными резервами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает возможность сотрудничества с компанией CISCO в сфере улучшения контроля над водными резервами.
«Я знаю, что мы сейчас обсуждаем вопрос о сотрудничестве в сфере цифровизации сельского хозяйства. Сектор АПК, в период падения цен на нефть станет одним из важнейших секторов экономики. Сельское хозяйство – это занятость, продовольственная безопасность и экспорт. Для достижения хороших результатов нам необходима система контроля над водными резервами. Я уже создал специальную комиссию во главе с вице-премьером (Шахином Мустафаевым – ИФ). Это важный вопрос для нас в ближайшие годы», - сказал Алиев в пятницу в рамках видеоконференции с руководством компании CISCO.
По мнению главы государства, такой проект актуален для Азербайджана тем, что в 2019 году страна столкнулась с проблемой засухи.
«В этом году также ожидается засуха в Азербайджане, правда не такая как в прошлом году, но, тем не менее, таковы прогнозы», - добавил президент.
В свою очередь, вице-президент CISCO Гай Дитрих отметил, что компания обладает необходимыми технологиями, а также готова поддержать Азербайджан в вопросе законодательства в сфере контроля над водными ресурсами, и выразил готовность CISCO сотрудничать в данной сфере.
Президент Алиев также отметил значимость сотрудничества в реализации программ и планов, определенных Азербайджаном, повышения прозрачности и развитии других электронных услуг.
А. Мамедов
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