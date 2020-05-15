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АПК 15.05.2020 21:07

Азербайджан и CISCO планируют сотрудничество в сфере улучшения контроля над водными резервами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает возможность сотрудничества с компанией CISCO в сфере улучшения контроля над водными резервами.

«Я знаю, что мы сейчас обсуждаем вопрос о сотрудничестве в сфере цифровизации сельского хозяйства. Сектор АПК, в период падения цен на нефть станет одним из важнейших секторов экономики. Сельское хозяйство – это занятость, продовольственная безопасность и экспорт. Для достижения хороших результатов нам необходима система контроля над водными резервами. Я уже создал специальную комиссию во главе с вице-премьером (Шахином Мустафаевым – ИФ). Это важный вопрос для нас в ближайшие годы», - сказал Алиев в пятницу в рамках видеоконференции с руководством компании CISCO.

По мнению главы государства, такой проект актуален для Азербайджана тем, что в 2019 году страна столкнулась с проблемой засухи.

«В этом году также ожидается засуха в Азербайджане, правда не такая как в прошлом году, но, тем не менее, таковы прогнозы», - добавил президент.

В свою очередь, вице-президент CISCO Гай Дитрих отметил, что компания обладает необходимыми технологиями, а также готова поддержать Азербайджан в вопросе законодательства в сфере контроля над водными ресурсами, и выразил готовность CISCO сотрудничать в данной сфере.

Президент Алиев также отметил значимость сотрудничества в реализации программ и планов, определенных Азербайджаном, повышения прозрачности и развитии других электронных услуг.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, CISCO, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]