Трамп уволил генерального инспектора госдепартамента в связи с утратой доверия

Президент США Дональд Трамп в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси уведомил Конгресс, что освобождает от занимаемой должности генерального инспектора госдепартамента Стива Линика, сообщило Politico.
Трамп заявил, отмечает издание, что "больше не доверяет" Линику и обещает прислать на утверждение в Сенат кандидатуру, которая пользуется доверием со стороны президента и "отвечает соответствующим требованиям".
Представитель госдепа сказал, что Стивен Акард, бывший кадровый сотрудник дипломатической службы, "теперь будет руководить канцелярией генерального инспектора в государственном департаменте" в качестве исполняющего обязанности.
Пелоси заявила, что этот шаг Трампа является "возмездием", и направлен против "патриотически настроенных государственных служащих, которым поручено осуществлять надзор от имени американского народа".
"Генеральный инспектор Линик был наказан за то, что честно выполнил свой долг по защите Конституции и нашей национальной безопасности, как того требует закон и присяга", - подчеркивается в распространенном заявлении спикера.
По информации Politico, Линик инициировал расследование в отношении предполагаемых злоупотребления госсекретаря Майка Помпео своим служебным положением в личных целях.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Президент Алиев уволил замначальника Государственной пограничной службы
Президент Алиев утвердил соглашение с Турцией об энергосотрудничестве
Роснефть в 2020г может снизить добычу на 24 млн т из-за ОПЕК+, в 2021г снижение составит 33 млн т от плана
Азербайджан и CISCO планируют сотрудничество в сфере улучшения контроля над водными резервами
Роснефть в рамках сделки ОПЕК+ продолжит разработку новых активов
Италия снимет запрет на въезд и выезд из страны 3 июня
Число жертв коронавируса в мире превысило 307 тыс. человек, число инфицированных - 4,5 млн
КНР тестирует на добровольцах уже пятую вакцину от COVID-19 - комиссия здравоохранения
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог