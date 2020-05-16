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Дальнее зарубежье 16.05.2020 09:12

Трамп уволил генерального инспектора госдепартамента в связи с утратой доверия

Президент США Дональд Трамп в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси уведомил Конгресс, что освобождает от занимаемой должности генерального инспектора госдепартамента Стива Линика, сообщило Politico.

Трамп заявил, отмечает издание, что "больше не доверяет" Линику и обещает прислать на утверждение в Сенат кандидатуру, которая пользуется доверием со стороны президента и "отвечает соответствующим требованиям".

Представитель госдепа сказал, что Стивен Акард, бывший кадровый сотрудник дипломатической службы, "теперь будет руководить канцелярией генерального инспектора в государственном департаменте" в качестве исполняющего обязанности.

Пелоси заявила, что этот шаг Трампа является "возмездием", и направлен против "патриотически настроенных государственных служащих, которым поручено осуществлять надзор от имени американского народа".

"Генеральный инспектор Линик был наказан за то, что честно выполнил свой долг по защите Конституции и нашей национальной безопасности, как того требует закон и присяга", - подчеркивается в распространенном заявлении спикера.

По информации Politico, Линик инициировал расследование в отношении предполагаемых злоупотребления госсекретаря Майка Помпео своим служебным положением в личных целях.

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Тэги: США, ГОСДЕП, ЧИНОВНИК, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]