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Социум 16.05.2020 10:20

Италия снимет запрет на въезд и выезд из страны 3 июня

Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, информируют итальянские СМИ о решении правительства.

Это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных различными странами мира из-за пандемии COVID-19, отмечается в сообщениях.

Также с 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны. Регионы Италии выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну инфекций.

В Италии с начала распространения коронавируса зафиксировано 223,8 тыс. случаев заражения, смертность достигла 31,6 тыс. человек.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ГРАНИЦЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]