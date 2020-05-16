Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0231 GBR   2.077 TRY   0.2462

Цена на нефть

13.05   $/bbl WTI 27.56 2.27 Brent 31.13 1.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.05.2020 11:30

Торговое соглашение между США и Китаем продолжает действовать - советник Трампа

Американо-китайское торговое соглашение не разваливается, оно продолжает реализовываться, заявил журналистам экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

"Ни в коем случае", - ответил чиновник на соответствующий вопрос журналиста.

Кудлоу сказал: "У нас есть и другие проблемы с Китаем, и, конечно же, происхождение вируса. (...) Что касается торговой сделки, то она продолжается, абсолютно точно".

По словам советника, китайцы работают над тем, чтобы выполнить обязательства по первой фазе соглашения, подписанного в январе, которое предусматривает рост закупки американских сельскохозяйственных, промышленных товаров, энергии и услуг на 200 млрд долларов в течение двух лет.

"Они немного медлят с покупкой товаров. Я думаю, что это во многом связано с рыночными и экономическими позициями", - отметил Кудлоу.

Вместе с тем, президент США Дональд Трамп в четверг сказал в эфире Fox Business Network, что он очень разочарован неспособностью Китая сдержать вспышку коронавируса и что пандемия бросила тень на торговую сделку с Пекином, которую он считает главным достижением.

Он заявил, что в случае проблем с Китаем можно было бы полностью прекратить с ним отношения.

"Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - сказал американский лидер. Такой шаг, по мнению Трампа, позволил бы его стране "сэкономить $500 млрд".

Кроме того, Трамп добавил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"У меня очень хорошие отношения (с Си Цзиньпином - ИФ), но прямо сейчас я с ним говорить не хочу", - сказал лидер США.

Ранее Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в том случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании относительно причин распространения коронавируса.

"Я буду готов рассмотреть это", - сказал он журналистам в Белом доме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Трамп не исключает полного прекращения отношений с Китаем Трамп готов рассмотреть идею о санкциях против КНР в случае отказа сотрудничать по коронавирусу США планируют обвинить КНР в попытках украсть данные о разработке вакцины от COVID-19 Трамп не думает, что Китай намеренно выпустил коронавирус, вероятная причина - «некомпетентность» Вашингтон разочарован отношениями с Пекином - Белый дом ВОЗ назвала спекулятивным заявление США о лабораторном происхождении коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]