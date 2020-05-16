Торговое соглашение между США и Китаем продолжает действовать - советник Трампа

Американо-китайское торговое соглашение не разваливается, оно продолжает реализовываться, заявил журналистам экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

"Ни в коем случае", - ответил чиновник на соответствующий вопрос журналиста.

Кудлоу сказал: "У нас есть и другие проблемы с Китаем, и, конечно же, происхождение вируса. (...) Что касается торговой сделки, то она продолжается, абсолютно точно".

По словам советника, китайцы работают над тем, чтобы выполнить обязательства по первой фазе соглашения, подписанного в январе, которое предусматривает рост закупки американских сельскохозяйственных, промышленных товаров, энергии и услуг на 200 млрд долларов в течение двух лет.

"Они немного медлят с покупкой товаров. Я думаю, что это во многом связано с рыночными и экономическими позициями", - отметил Кудлоу.

Вместе с тем, президент США Дональд Трамп в четверг сказал в эфире Fox Business Network, что он очень разочарован неспособностью Китая сдержать вспышку коронавируса и что пандемия бросила тень на торговую сделку с Пекином, которую он считает главным достижением.

Он заявил, что в случае проблем с Китаем можно было бы полностью прекратить с ним отношения.

"Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - сказал американский лидер. Такой шаг, по мнению Трампа, позволил бы его стране "сэкономить $500 млрд".

Кроме того, Трамп добавил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"У меня очень хорошие отношения (с Си Цзиньпином - ИФ), но прямо сейчас я с ним говорить не хочу", - сказал лидер США.

Ранее Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в том случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании относительно причин распространения коронавируса.

"Я буду готов рассмотреть это", - сказал он журналистам в Белом доме.