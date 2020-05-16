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Здравоохранение 16.05.2020 09:35

Число жертв коронавируса в мире превысило 307 тыс. человек, число инфицированных - 4,5 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 субботы достигло 307 тыс. 696 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 234, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 09:00 субботы насчитывалось 4 млн 542 тыс. 910 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 99 тыс. 117 случаев заражения.

Излечились более 1,637 млн человек.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 628 тыс. 356 человек, смертность достигла 308 тыс. 645, излечились более 1, 758 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 443 тыс. 188 (87 тыс. 559 скончавшихся), Великобритании - 238 тыс. 004 (34 тыс. 078), Испании - 230 тыс. 183 (27 тыс. 459), Италии - 223 тыс. 885 (31 тыс. 610), Бразилии - 220 тыс. 291 (14 тыс. 962), Франции - 179 тыс. 630 (27 тыс. 532), Германии - 175 тыс. 233 (7 тыс. 897), Турции - 146 тыс. 457 (4 тыс. 055), Иране - 116 тыс. 635 (6 тыс. 902).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составляет 39,6. В США он достиг 268 человек, Испании - 587, Великобритании - 501, Италии - 523, Бразилии - 70, Франции - 422, Германии - 96, Турции - 48, Иране - 82.

В России, сообщает портал, на 09:00 пятницы скончались 17 человек на 1 млн жителей.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на 10:35 пятницы в стране с начала распространения инфекции выявлено 262 тыс. 843 больных, зафиксировано 2 тыс. 418 случаев летального исхода, выздоровели 58 тыс. 226 человека.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]