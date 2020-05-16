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Здравоохранение 16.05.2020 12:35

Число заражений COVID-19 в Центральной Азии достигло 10776, выздоровели 5648 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 417 и на утро субботы достигло 10 тыс. 776. Выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 236 человек, общее число выздоровевших достигло 5 тыс. 648 человек, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Число летальных исходов с COVID-19 увеличилось до 92 человек, четыре человека с коронавирусом скончались в Таджикистане.

По данным республиканского оперативного штаба, в Казахстане за минувшие сутки коронавирус выявлен у 161 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 5 тыс. 850.

По его информации, прирост за сутки составил 2,8%.

Новые заражения выявлены в 16 регионах страны. С начала пандемии наибольшее число заражений выявлено в Алматы (1709), Нур-Султане (1199) и в Атырауской области (506).

По данным на утро субботы, всего в Казахстане от коронавируса излечились 2 тыс. 707 человек (+176 человек за сутки), скончались 34 человека, эти данные не изменились.

В Киргизии коронавирус за минувшие сутки выявлен у шести человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 117, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев на брифинге в субботу.

Прирост за сутки составил 0,54%.

Коронавирус выявлен у водителей большегрузных машин, один из этих дальнобойщиков - гражданин Казахстана. Остальные заразившиеся - контактные лица, сообщил замминистра.

Число умерших после заражения COVID-19 в Киргизии за сутки не изменилось - 14 человек, число выздоровевших после коронавируса увеличилось до 783 человек.

"В стационарах находится 320 пациентов, из них в тяжелом состоянии шесть, четыре в реанимации. За сутки из стационара выписано 38 пациентов", - сказал Усенбаев.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 39 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 2 тыс. 691, сообщил в субботу Минздрав республики.

Прирост за сутки составил 1,47%.

По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 22 и достигло 2158 человек.

В настоящее время на карантине в стране находятся более 48 тыс. человек. У восьми больных состояние оценивается как тяжелое. Всего зафиксировано одиннадцать летальных исходов (без изменений за сутки).

Медики в Таджикистане за сутки выявили коронавирус у 211 человек, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 118, сообщил Минздрав республики в минувшую пятницу во второй половине дня.

Прирост за сутки составил 23,26%.

По данным министерства, скончались "от последствий инфекции" еще четыре человека, общее число летальных исходов достигло 33.

По данным на 15 мая, под наблюдением врачей в лечебных учреждениях Таджикистана находились 4297 человек с подозрением на COVID-19, за сутки были выписаны 477 человек.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики COVID-19 созданы карантины.

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Тэги: ЦЕНТРАЗИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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