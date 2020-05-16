Канадская Air Canada намерена уволить до 60% служащих из-за падения числа полетов на фоне пандемии коронавируса

Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada объявила, что приняла решение до 60% сократить число служащих в целях экономии средств и распределения операций до уровня трафика, ожидаемого в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
"Сегодня мы приняли чрезвычайно трудное решение значительно сократить нашу деятельность, чтобы привести ее в соответствие с прогнозами, что, к сожалению, означает сокращение нашей рабочей силы на 50%-60%", - говорится в сообщении авиакомпании, разосланном заинтересованным лицам по электронной почте.
"По нашим оценкам, пострадает около 20 000 человек", - добавила авиакомпания.
Решение было принято в связи с резким уменьшением числа полетов, вызванного пандемией COVID-19. Оно вступает в силу 7 июня. Сокращение коснется как минимум 19 тыс. сотрудников, но это число может достичь 22,8 тыс. из 38ттыс. рабочих и служащих Air Canada, сообщают канадские СМИ.
Air Canada столкнулась с тем, что спрос на авиаперелеты почти исчез на фоне продолжающихся закрытий границ и ограничительных мер, что побудило Air Canada отказаться от использования 225 самолетов и на 95% сократить рейсы.
Канадский Союз государственных служащих (CUPE) заявил, что он находится в заключительной стадии переговоров с Air Canada по смягчению последствий и другим вопросам.
Профсоюз, представляющий интересы бортпроводников авиакомпании, заявил, что она намерена попросить сотрудников сократить свой рабочий день, уйти в отпуск на срок до двух лет или уволиться с предоставлением привилегий на перелеты, сообщили канадские СМИ.
Кризис здравоохранения привел к фактической остановке авиаперевозок, что привело к беспрецедентному количеству отмен рейсов по всему миру и вынудило авиакомпании принимать меры, чтобы по возможности компенсировать огромные убытки.
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