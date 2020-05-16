Онлайн-премьеры и Zoom-репетиции: как театры работают в условия карантина из-за COVID-19

Российские учреждения культуры два месяца назад были вынуждены закрыться для посетителей на карантин из-за распространения коронавируса, однако работа в них не прекращалась: артисты продолжают репетировать с помощью Skype и Zoom, премьеры спектаклей проходят онлайн, а цирковые артисты продолжают ежедневную работу с животными.

"Театр сейчас существует в новой для себя цифровой реальности. Это серьезный перелом в сознании, в существовании, причем не только театра, но и общества в целом. Нас резко остановили, буквально на всем скаку - мы готовили несколько премьер этой весной, активно репетировали. Для театра, в особенности для актеров, это страшная угроза потерять себя, форму в водовороте "онлайна". Но это и вызов, и возможность по-новому осмыслить свою профессию, саму суть театра. Поэтому мы не ушли в отпуск, мы работаем, причем иногда кажется, что даже больше, чем раньше", - сообщил "Интерфаксу" художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.

Он рассказал, что в театре, несмотря на карантин, продолжается работа над спектаклями "Петр и Феврония", "Красный Моцарт", "У премьер-министра много друзей", "Сочи. Некурортный роман", "Лавр" и другими. "Начали работу с проектом "Анна Снегина", идут активные репетиции читки онлайн по пьесе Рыбаса в режиссуре Сотириади "Как Булгаков и Сталин МХАТ делили". Не прекращается работа со спектаклем "Красный Моцарт", идут репетиции, идет работа с текстом, музыкой", - сообщил Бояков.

Директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова в разговоре с "Интерфаксом" сообщила, что театр продолжает активно работать, проводит онлайн-трансляции спектаклей и онлайн-занятия для детей, которые занимаются в студии при театре.

"Мы очень здорово начали этот год и на 15 марта выпустили 4 спектакля, но, к сожалению, мы их не можем сейчас показывать. По госзаданию нам осталось еще 2 спектакля выпустить, причем один из них уже почти готов, это спектакль к 75 победы "Ялта-45", у нас должна была быть премьера 8 мая. Плюс у нас еще один спектакль был в работе по Островскому, сейчас артисты пытаются репетировать по видеосвязи, но не знаю, что из этого получится, опыта такого у нас никогда не было", - сообщила "Интерфаксу" Михайлова.

Она также рассказала, что в конце мая вся "творческая" часть театра уходит в отпуск до августа, после которого артисты надеются приступить к работе. "Смотря какая обстановка будет. Если можно будет играть - будем играть, если нет - будем репетировать соответственно те премьеры, которые должны еще довыпустить", - добавила Михайлова.

Ни на минуту не останавливается работа и в Театре на Таганке. Во время карантина, 23 апреля, театр отметил свой день рождения, артисты в этот день сыграли по видеосвязи отрывок из первого в истории театра спектакля "Добрый человек из Сезуана". "У нас есть проект Театр на Таганке дома, когда каждый из артистов театра "захватывает" на день инстаграм театра и ведет его от своего лица", - сказал в разговоре с агентством пресс-атташе Театра на Таганке Егор Хлыстов.

Также он рассказал, что артисты пробуют проводить репетиции с помощью платформы Zoom. "Репетиции в Zoom проводятся, но очень немного. Не очень это работает. Поэтому мы очень ждем возможности возобновления репетиций в театре. У нас не выпущены 2 премьеры, которые должны были выйти, мы их очень ждем", - добавил представитель театра.

"А открытия дверей для зрителей ожидаем в августе. Мы оптимисты и уже открыли продажи билетов на август и сентябрь 2020 год", - сообщил Хлыстов.

Пресс-атташе Театра Наций Максим Андрианов рассказал агентству, что ситуация с коронавирусом остановила работу сразу над несколькими постановками: "Разбитый кувшин" Тимофея Кулябина, "Страсти по Фоме" Евгения Марчелли и "Лекарь поневоле" Олега Долина. Однако полностью репетиционный процесс не остановился.

"Все эти спектакли почти готовы к премьерам. Они будут сыграны, как только театр сможет вернуться к обычной работе. Репетиции "Горбачева" Алвиса Херманиса и "Ходжи Насреддина" Тимура Бекмамбетова ведутся в режиме zoom-конференций. Премьеры этих двух спектаклей планируются до конца 2020 года. Выпуск постановки "Мастер и Маргарита" Робера Лепажа из-за закрытых границ перенесен на 2021 год", - сообщил Андрианов.

Также театр проводит трансляции спектаклей в рамках проекта "Искусство онлайн". Сейчас к просмотру доступны: "Фрекен Жюли" Томаса Остермайера, "Идиот" Максима Диденко, "Бросить легко" Руслана Маликова и Circo Ambulante Андрея Могучего. Кроме того, Театр Наций активно работает с соцсетями, запустил акцию с ответами на вопросы зрителей, а также ютуб-сериал "Театральная перестройка" о разных аспектах жизни театра: реконструкции здания, работе с зарубежными режиссерами, репетициях, гастролях, кастингах и разных закулисных историях.

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского после вынужденного закрытия также оправил артистов на карантин, но специалисты, которые работают с животными остались.

"Репетиции у нас идут только связанные с животными, они требуют к себе внимание и здесь люди, которые работают с ними, не уходили на выходные, на самоизоляцию, потому что животных надо кормить, за ними нужно ухаживать. Все мы работаем, и я, и мой брат в том числе. Также продолжают работать службы, которые обслуживают здание цирка", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, уточнив, что из 620 штатных сотрудников на работу ходит 105.

"Все остальное - как у всех. Большая часть труппы находится дома, все жалуются, что без работы сидеть не могу, без физических нагрузок сидеть не могут, постоянно мне звонят под любым предлогом хотят прийти на работу, лишь бы им дали возможность пожонглировать, поподтягиваться, повисеть и все остальное", - добавил Запашный.

16 марта Минкультуры РФ из-за ситуации с распространением коронавируса рекомендовало подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий. Театры стали отменять спектакли и ушли на вынужденный карантин.