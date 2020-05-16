Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,7 км

Пепловый выброс произошел в субботу утром на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
"Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 1,7 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.
Пепловый шлейф распространился на 5 км к северо-западу от вулкана.
Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.
Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.
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