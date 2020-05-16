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Бизнес и законодательство 16.05.2020 10:44

Палата представителей США приняла законопроект о выделении дополнительных $3 трлн на поддержку экономки

Демократам в Палате представителей американского Конгресса удалось провести законопроект о выделении еще $3 трлн в поддержку экономики страны, страдающей от ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщило агентство Associated Press.

Документ был принят 208 голосами за и 199 против, несмотря на жесткую оппозицию со стороны республиканцев.

Он предусматривает выделение почти $1 трлн для государственных и местных органов власти, новые прямые платежи в размере $1,2 тыс. частным лицам, помощь безработным, арендаторам и домовладельцам.

"Не действовать сейчас - это безответственно не только с гуманитарной точки зрения, но и безответственно в целом, поскольку бездействие будет стоить еще больше. Больше с точки зрения жизни, средств к существованию, стоимости для бюджета, стоимости для нашей демократии", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Вместе с тем, отмечают СМИ, маловероятно, что принятый законопроект пройдет через Сенат и будет подписан президентом. Белый дом выступает против выделения дополнительных средств, мотивируя тем, что на поддержку экономики в совокупности были выделены $3 трлн.

"Он не имеет никаких шансов стать законом в том виде, в котором был принят, скорее всего, предстоят трудные переговоры с Белым домом и Сенатом, контролируемом республиканцами", - комментирует Associated Press.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]