Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "В" со "стабильным" прогнозом, сообщило министерство финансов республики в субботу.

Рейтинг еврооблигаций Беларуси также подтвержден на уровне "В".

"Рейтинг отражает улучшенную макроэкономическую стабильность, высокий уровень доходов на душу населения, взвешенную бюджетную политику и безупречную историю погашения долга", - говорится в сообщении Минфина. "При этом агентством отмечены слабые перспективы роста экономики, высокая подверженность государственного долга валютным рискам, невысокие золотовалютные резервы, уязвимость банковского сектора", - заявили в ведомстве.

По мнению агентства, проводимая в Белоруссии фискальная и монетарная политика позволит "сохранить макроэкономическую стабильность и управлять рисками рефинансирования долговых обязательств, несмотря на существенное влияние пандемии COVID-19".