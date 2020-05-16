Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0231 GBR   2.077 TRY   0.2462

Цена на нефть

13.05   $/bbl WTI 27.56 2.27 Brent 31.13 1.94

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 16.05.2020 16:55

Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги Белоруссии на уровне "В" со "стабильным" прогнозом

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "В" со "стабильным" прогнозом, сообщило министерство финансов республики в субботу.

Рейтинг еврооблигаций Беларуси также подтвержден на уровне "В".

"Рейтинг отражает улучшенную макроэкономическую стабильность, высокий уровень доходов на душу населения, взвешенную бюджетную политику и безупречную историю погашения долга", - говорится в сообщении Минфина. "При этом агентством отмечены слабые перспективы роста экономики, высокая подверженность государственного долга валютным рискам, невысокие золотовалютные резервы, уязвимость банковского сектора", - заявили в ведомстве.

По мнению агентства, проводимая в Белоруссии фискальная и монетарная политика позволит "сохранить макроэкономическую стабильность и управлять рисками рефинансирования долговых обязательств, несмотря на существенное влияние пандемии COVID-19".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, FITCH, РЕЙТИНГИ


Похожие новости


Fitch подтвердило суверенный рейтинг Белоруссии "В" со "стабильным" прогнозом

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]