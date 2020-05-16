Число случаев заражения COVID-19 в Грузии выросло на шесть человек - до 677

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у шести человек, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 677, сообщили в субботу в грузинском Минздраве.
По данным ведомства, в режиме карантина находятся 3 тыс. 873 человек, под наблюдением врачей в стационарах 419 человек. Всего с начала эпидемии выздоровели 393, скончались от коронавирусной инфекции 12 человек.
Накануне премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об отмене действующего чрезвычайного положения в стране 22 мая. При этом премьер отметил, что часть ограничений, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией, останется, начнутся также консультации с парламентом для принятия законодательного акта, по которому правительство сможет, исходя из эпидемиологической обстановки, вводить запреты и ограничения без объявления ЧП.
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