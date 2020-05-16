Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0231 GBR   2.077 TRY   0.2462

Цена на нефть

13.05   $/bbl WTI 27.56 2.27 Brent 31.13 1.94

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 16.05.2020 17:50

Число случаев заражения COVID-19 в Грузии выросло на шесть человек - до 677

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у шести человек, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 677, сообщили в субботу в грузинском Минздраве.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 3 тыс. 873 человек, под наблюдением врачей в стационарах 419 человек. Всего с начала эпидемии выздоровели 393, скончались от коронавирусной инфекции 12 человек.

Накануне премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об отмене действующего чрезвычайного положения в стране 22 мая. При этом премьер отметил, что часть ограничений, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией, останется, начнутся также консультации с парламентом для принятия законодательного акта, по которому правительство сможет, исходя из эпидемиологической обстановки, вводить запреты и ограничения без объявления ЧП.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Грузия не будет продлевать режим ЧП по коронавирусу после 22 мая - премьер Число случаев заражения Covid-19 в Грузии увеличилось до 638 Число случаев заражения Covid-19 в Грузии увеличилось до 589 Учебный процесс в школах Грузии из-за коронавируса не возобновится до сентября Грузия с понедельника отменяет часть ограничений по коронавирусу - премьер Саакашвили обещает Грузии деньги в обмен на приостановку уголовных дел против него

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]