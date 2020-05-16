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ТЭК 16.05.2020 18:56

Росатом планирует физпуск I блока Белорусской АЭС в ближайшее время

ГК "Росатом" планирует физический пуск первого блока Белорусской АЭС в ближайшее время, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в очередном видеообращении, размещенном на сайте "Росатома".

"Из ярких производственных достижений отмечу состоявшийся 5 мая завоз свежего ядерного топлива в Белоруссию. Рассчитываем, что в ближайшее время выйдем на этап физического пуска первого блока этой станции", - сказал он.

По словам Лихачева, "продолжается работа на строительных площадках. Проводим системную ротацию персонала в Бангладеш, Турции, Белоруссии, это сотни работников".

"Успешно идем по выработке электроэнергии, на сегодняшний день план выполнен на 101%. Без срывов выполняется государственный оборонный заказ", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, АЭС, ПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]