Росатом планирует физпуск I блока Белорусской АЭС в ближайшее время

ГК "Росатом" планирует физический пуск первого блока Белорусской АЭС в ближайшее время, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в очередном видеообращении, размещенном на сайте "Росатома".
"Из ярких производственных достижений отмечу состоявшийся 5 мая завоз свежего ядерного топлива в Белоруссию. Рассчитываем, что в ближайшее время выйдем на этап физического пуска первого блока этой станции", - сказал он.
По словам Лихачева, "продолжается работа на строительных площадках. Проводим системную ротацию персонала в Бангладеш, Турции, Белоруссии, это сотни работников".
"Успешно идем по выработке электроэнергии, на сегодняшний день план выполнен на 101%. Без срывов выполняется государственный оборонный заказ", - подчеркнул он.
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