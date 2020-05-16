Суточный прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Армении увеличивается третьи сутки подряд

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 239 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 4283, сообщает в субботу армянский единый информационный центр.
По данным ведомства, за сутки скончались три пациента, число жертв с коронавирусной инфекцией в стране достигло 77 человек, 22 из которых умерли по иным причинам.
Выздоровели после коронавируса 1791 человек (125 за сутки).
Число выявленных заражений растет за последние трое суток. Так, 14 мая было зафиксировано 142 новых случая, 15 мая - 184.
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