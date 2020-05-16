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Здравоохранение 16.05.2020 19:52

Суточный прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Армении увеличивается третьи сутки подряд

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 239 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 4283, сообщает в субботу армянский единый информационный центр.

По данным ведомства, за сутки скончались три пациента, число жертв с коронавирусной инфекцией в стране достигло 77 человек, 22 из которых умерли по иным причинам.

Выздоровели после коронавируса 1791 человек (125 за сутки).

Число выявленных заражений растет за последние трое суток. Так, 14 мая было зафиксировано 142 новых случая, 15 мая - 184.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]