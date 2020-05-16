Финляндия не спешит открывать границы для граждан стран Балтии

Финляндия не торопится присоединяться к начавшему действовать с 15 мая соглашению Латвии, Литвы и Эстонии о восстановлении свободного передвижения между государствами Балтии.
Несмотря на предложение государств Балтии к Финляндии присоединиться к этой "свободной зоне", в Хельсинки заявили, что еще не готовы к такому шагу.
"Финляндия составит график открытия в течение последующих двух недель. Пока же действуют установленные до 14 июня ограничения", - сообщила в субботу в газете Helsingin Sanomat министр внутренних дел Мария Охисало.
В то же время она отметила, что первые "туристические коридоры" Финляндия установит со странами Северной Европы, Эстонией и другими государствами Балтии. Министр также не исключила, что в целях развития туризма такой коридор может быть открыт и с каким-либо иным государством Европы, например, с Грецией.
Глава МВД подтвердила, что Финляндия продолжит требовать 14-дневную самоизоляцию от людей, прибывающих из других государств. "Когда мы достигнем следующей фазы, то рассмотрим иные меры. Пока мы от карантина не отказываемся", - подчеркнула Охисало.
Министры иностранных дел стран Латвии, Литвы и Эстонии подписали в пятницу на встрече в Риге трехсторонний меморандум о взаимопонимании относительно свободного передвижения людей между государствами региона.
Меморандум охватывает отзыв ограничений при поездках автодорожным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом.
В нем отмечается, что внутренние границы стран Балтии открываются для лиц, не имеющих симптомов заболевания и обладающих гражданством одной из этих стран, видом на жительство или правом на проживания в Эстонии, Латвии или Литве,
Это первый пример такого сотрудничества в Евросоюзе. В ходе подготовки меморандума велись также переговоры о присоединении к зоне свободного передвижения Финляндии и Польши.
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