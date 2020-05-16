В Москве отмечен минимальный с начала мая суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 - 3505

За последние сутки в Москве выявлено 3 505 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа, что стало минимальным суточным значением в городе с начала мая, сообщает столичный оперативный штаб по контролю за ситуацией с COVID-19 в субботу.

Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в столице достигло 138 969.

По данным столичного оперативного штаба, в третьей декаде апреля в Москве ежедневно фиксировалось в среднем 2,7-2,8 тыс. случаев коронавируса в сутки. При увеличении объемов тестирования 1 мая этот показатель вырос до 3 561 и со 2 мая стабильно превышал 5 тыс. в сутки. 13-15 мая ежесуточно выявлялось чуть более 4,7 тыс. инфицированных. Рекордное значение зафиксировано 7 мая - 6703 выявленных случаев COVID-19.

За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 1 470 пациентов, а общее число выздоровевших от инфекции достигло 26 032. За сутки от COVID-19 в Москве скончались рекордные 74 человека, общее число жертв коронавируса достигло 1432.