9,2 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, 119 умерших - оперштаб

Число новых случаев Covid-19 в России снижается: в субботу в целом по России зарегистрировано 9,2 тыс. диагнозов, и это самый низкий показатель в стране с 1 мая; темп прироста также снизился до рекордных +3,5%.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 200 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4124 (44,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в субботу.

Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 272 043 случаев (+3,5%) коронавирусной инфекции, отмечают в штабе. Россия прочно закрепилась на втором месте в мире по числу диагнозов (данные Университета Джонса Хопкинса): на первом - США (1,44 млн), на третьем - Великобритания (237 тыс.).

Прирост новых случаев Covid-19 в России демонстрирует тенденцию к снижению. 14 мая показатель впервые с начала месяца был ниже отметки в 10 тыс., 15 мая приподнялся до 10,6 тыс., но в субботу снова упал, причем сразу на 1,4 тыс. А темп прироста (3,5%) стал рекордно низким с начала бурного роста заболеваемости в России в марте.

НОВЫЕ СЛУЧАИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

В Москве за сутки 3505 новых случаев коронавирусной инфекции, это минимальное значение с 1 мая. Общее число заболевших в столице достигло 138 тыс. 969.

Еще 937 диагнозов поставлено за сутки в Московской области, 525 - в Санкт-Петербурге, 229 - в Нижегородской области, 112 - в Ростовской области, 107 - в Саратовской области, 105 - в Свердловской области, 101 - в Тульской области, 99 - в Калужской области, 93 - в Мурманской области, по 92 новых диагноза в Ярославской области, Краснодарском крае. 91 - в Рязанской области, 89 - в Башкирии, 88 - в Дагестане, 87 - в Приморском крае, 86 - в Волгоградской области, 85 - в Брянской области, 84 - в Татарстане, 83 - в Ханты-Мансийском АО, 82 - в Тамбовской области, 81 - в Чувашии, по 78 новых пациентов в Курской и Ульяновской областях, 76 - в Белгородской области, 73 - в Северной Осетии, 72 - в Ленинградской области, 71 - в Кабардино-Балкарии, 70 - в Самарской области, 69 - в Челябинской области, 68 - в Ивановской области, 65 - в Владимирской области, 64 - в Новосибирской области, 63 - в Якутии, 61 - в Красноярском крае, 59 - в Ставропольском крае, 56 - в Пензенской области, 53 - в Тверской области, по 52 пациента в Марий Эл, Орловской, Архангельской областях и Пермском крае.

По 50 новых случаев в Липецкой области, Хабаровском крае, Ямало-Ненецком АО. 45 - в Тюменской области, по 41 - в Бурятии, Смоленской области. По 40 новых диагнозов в Адыгее, Омской области. По 39 новых пациентов в Воронежской и Астраханской областях. По 38 - в Хакасии и Алтайском крае. По 37 - в Калмыкии, Вологодской области. 36 - в Ингушетии, по 35 - в Калининградской, Кировской, Оренбургской областях. 32 - в Забайкальском крае, 30 - в Тыве, 29 - в Коми, 27 - в Чечне, по 25 новых диагнозов в Мордовии и Иркутской области. 19 - в Псковской области, по 18 - в Карачаево-Черкессии, Камчатском крае.

По 14 новых диагнозов в Удмуртии, Томской и Новгородской областях, 13 - в Крыму, 11 - в Кемеровской области, по восемь новых пациентов - в Карелии, а также Амурской и Костромской областях, шесть - в Курганской области, пять - в Чукотском АО, четыре пациента в Республике Алтай, по трое в Сахалинской и Магаданской областях, Еврейской АО.

ЛЕТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ

Показатель числа умерших с коронавирусом в России в субботу стал рекордным за все время. В целом по стране за сутки зарегистрировано 119 летальных исходов, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией (предыдущий рекорд был поставлен накануне - 113), в том числе 74 - в Москве, сообщает штаб. Общее число смертей в России выросло до 2537.

Девять летальных исходов в Московской области, шесть - в Санкт-Петербурге, три - в Ростовской области. По два - в Калмыкии, Северной Осетии, Нижегородской и Новосибирской областях, Красноярском и Хабаровском краях. По одному умершему пациенту: в Коми, Карачаево-Черкессии, Башкирии, Татарстане, Хакасии, Псковской, Свердловской, Тюменской, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Вологодской, Ленинградской областях и Забайкальском крае.

ВЫЗДОРОВЕВШИЕ ПАЦЕНТЫ

Выписаны за сутки в целом по России 4940 человек, в том числе 1470 - в Москве. Общее количество выздоровевших пациентов за весь период в стране составляет 63166.

Еще 256 выписанных в Московской области, 248 - в Мурманской области, 160 - в Краснодарском крае, 115 - в Северной Осетии, 104 - в Санкт-Петербурге, 103 - в Нижегородской области, 102 - в Татарстане, 90 - в Ростовской области, 87 - в Тульской области, 84 - в Новосибирской области, 83 - в Владимирской области, 80 - в Дагестане, 78 - в Пензенской области, 75 - в Брянской области, 62 - в Воронежской области, 58 - в Челябинской области, 56 - в Башкирии, по 55 - в Ярославской, Волгоградской и Свердловской областях, 53 - в Курской области, 52 - в Чувашии, по 51 - в Марий Эл и Кировской области.

По 50 - в Карачаево-Черкесии и Орловской области. По 49 - в Пермском и Приморском краях. По 48 - в Белгородской, Ленинградской областях. 42 - в Самарской области, 41 - в Рязанской области, 40 - в Чечне, 38 - в Саратовской области, 37 - в Кабардино-Балкарии, по 36 - в Хакасии, Оренбургской области. 35 - в Калужской области. По 32 выздоровевших в Якутии, Тамбовской области. 31 - в Красноярском крае, 29 - в Липецкой области, 28 - в Тверской области, по 27 - в Архангельской области, Алтайском крае. По 26 выписанных пациентов в Коми, Ивановской области. По 25 - в Удмуртии, Бурятии, Костромской и Астраханской областях. 24 - в Ставропольском крае, по 22 выписанных в Смоленской и Тюменской областях.

20 - в Псковской области, по 17 выздоровевших в Ульяновской области, Забайкальском крае. По 16 выздоровевших в Калмыкии, Калининградской области. По 14 выписанных в Крыму, Ямало-Ненецком АО, Омской области. 12 - в Новгородской области, по 9 выздоровевших в Ингушетии, Севастополе. По 8 - в Адыгее, Томской области. По 7 выздоровевших в Мордовии, Кемеровской и Иркутской областях. Шесть выздоровевших пациентов - в Хабаровском крае, пять - в Амурской области, по четыре - в Вологодской области, Ханты-Мансийском АО. По три - в Карелии, Республике Алтай, Чукотском АО, Магаданской области и Камчатском крае. Двое - в Еврейской АО, один - в Сахалинской области.