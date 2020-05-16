Первая партия нефти, закупленная Белоруссией в Саудовской Аравии, начнет поступать на ОАО "Нафтан" в субботу, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Сегодня днем из Клайпеды на "Нафтан" прибудет первый железнодорожный состав с саудовской нефтью", - проинформировал Тищенко. В составе 60 цистерн, общий объем - 3,6 тыс. тонн.
Как сообщалось, первый танкер с 87 тыс. тонн нефти, закупленной у компании Saudi Аramco, прибыл в порт Клайпеды и встал под разгрузку 12 мая.
Данный танкер стал седьмым в этом году с нефтью для Белоруссии, который прибывает в порт Клайпеды. Предыдущий танкер с 86 тыс. тонн нефти прибыл в Клайпеду из Норвегии 13 апреля. Из Клайпеды до "Нафтана" нефть поставляется по железной дороге литовским оператором.
Как сообщалось, в "Белнефтехиме" не исключают, что в дальнейшем возможно заключение новых сделок с Saudi Аramco. "Поставки аравийской нефти могут продолжиться, это зависит от ценовой конъюнктуры и ситуации на рынке", - отмечал ранее Тищенко.
В феврале возможность покупки нефти в Саудовской Аравии анонсировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также сообщал, что Минск ведет переговоры о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США и ОАЭ.
15 мая МИД Белоруссии и Госдепартамент США заявили о начале поставок нефти из США в Белоруссию. Ожидается, что первый танкер с американской нефтью прибудет в порт Клайпеды в начале июня. Глава МИД республики Владимир Макей отметил, что осуществление поставок американской нефти является "частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы".
Белоруссия в период отсутствия нефти из России в первом квартале начала поиск альтернативных путей получения сырья, в частности, импортировала нефть через порты Одессы и Клайпеды. В апреле поставки танкерной нефти составили 170 тыс. тонн.
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