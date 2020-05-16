Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение об освобождении Назима Исмаилова от должности главы Исполнительной власти Саатлинского района.

Текст распоряжения опубликован на сайт главы государства.

Ранее в мае 2019 года президент распорядился об освобождении Назима Исмаилова с должности главы ИВ Сабирабадского района и назначения в Саатлинский район.

Х.Насирзаде