Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение об освобождении Назима Исмаилова от должности главы Исполнительной власти Саатлинского района.
Текст распоряжения опубликован на сайт главы государства.
Ранее в мае 2019 года президент распорядился об освобождении Назима Исмаилова с должности главы ИВ Сабирабадского района и назначения в Саатлинский район.
Х.Насирзаде
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