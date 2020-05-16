Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии выросло на 951 до 28 681

В Белоруссии по состоянию на 16 мая зарегистрировано 28 тыс. 681 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Прирост за последние сутки составил 951 человек.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 160 (на 15 мая - 156) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 16 мая выздоровели и выписаны 9 тыс. 498 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 15 мая - 8 807).
Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 335 тыс. 57 тестов. тестов на коронавирусную инфекцию.
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