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Здравоохранение 16.05.2020 15:22

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 3,1 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 158 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 58 человек", - подчеркивает штаб.

Таким образом, общее число зараженных достигло 3138, число вылечившихся – 1944, общее число умерших составило 36.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 1158 человек. Состояние 41 из них оценивается как тяжелое, 52 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

По информации штаба было отмечено, что всего было проведено 226,005 тыс. тестов по выявлению коронавируса.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОПЕРШТАБ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]