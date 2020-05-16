Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 3,1 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 158 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 58 человек", - подчеркивает штаб.

Таким образом, общее число зараженных достигло 3138, число вылечившихся – 1944, общее число умерших составило 36.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 1158 человек. Состояние 41 из них оценивается как тяжелое, 52 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

По информации штаба было отмечено, что всего было проведено 226,005 тыс. тестов по выявлению коронавируса.

Х.Насирзаде