Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 3,1 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 158 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровело 58 человек", - подчеркивает штаб.
Таким образом, общее число зараженных достигло 3138, число вылечившихся – 1944, общее число умерших составило 36.
«В настоящее время в больницах специального режима находятся 1158 человек. Состояние 41 из них оценивается как тяжелое, 52 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.
По информации штаба было отмечено, что всего было проведено 226,005 тыс. тестов по выявлению коронавируса.
Х.Насирзаде
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