В Греции ослабляют антикоронавирусный режим - открылись более 500 пляжей

Более 500 пляжей открылись в Греции в субботу в рамках ослабления жестких мер по сдерживанию эпидемии COVID-19 и в условиях небывало жаркой погоды, сообщает интернет-портал греческого издания "Катимерини".
При этом от посетителей пляжей требуют выполнения норм социального дистанцирования, согласно которым на площади 1000 кв. м могут находиться не более 40 человек. Солнцезащитные зонтики расставлены на расстоянии не менее одного метра друг от друга.
На пляжах работают сотрудники специальной инспекции, которые наблюдают за соблюдением предписанных правительством норм.
Для многих греков нынешний выход на пляж в такую жаркую погоду стал первым с того момента, как в стране начали ослаблять жесткие меры, призванные сдержать распространение коронавируса.
С момента начала эпидемии в Греции было диагностировано 2810 случаев заражения, 160 пациентов скончались, 1374 полностью выздоровели.
Метеорологи предупреждали о том, что в эти дни значительные части Греции будут накрыты волнами жаркого воздуха из пустыни Сахара, из-за чего в Афинах температура может подняться до 38-39 градусов Цельсия, на Пелопоннесе - 40 градусов, а на ряде островов - 30 градусов.
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