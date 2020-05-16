Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0231 GBR   2.077 TRY   0.2462

Цена на нефть

13.05   $/bbl WTI 27.56 2.27 Brent 31.13 1.94

Погода в Баку

  ночь день

Социум 16.05.2020 23:15

В Греции ослабляют антикоронавирусный режим - открылись более 500 пляжей

Более 500 пляжей открылись в Греции в субботу в рамках ослабления жестких мер по сдерживанию эпидемии COVID-19 и в условиях небывало жаркой погоды, сообщает интернет-портал греческого издания "Катимерини".

При этом от посетителей пляжей требуют выполнения норм социального дистанцирования, согласно которым на площади 1000 кв. м могут находиться не более 40 человек. Солнцезащитные зонтики расставлены на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

На пляжах работают сотрудники специальной инспекции, которые наблюдают за соблюдением предписанных правительством норм.

Для многих греков нынешний выход на пляж в такую жаркую погоду стал первым с того момента, как в стране начали ослаблять жесткие меры, призванные сдержать распространение коронавируса.

С момента начала эпидемии в Греции было диагностировано 2810 случаев заражения, 160 пациентов скончались, 1374 полностью выздоровели.

Метеорологи предупреждали о том, что в эти дни значительные части Греции будут накрыты волнами жаркого воздуха из пустыни Сахара, из-за чего в Афинах температура может подняться до 38-39 градусов Цельсия, на Пелопоннесе - 40 градусов, а на ряде островов - 30 градусов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ПЛЯЖИ, ОТКРЫТИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]