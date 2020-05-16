Футбольный сезон в Бундеслиге официально возобновлен

Пять матчей, стартовавших в 17:30 субботы, открыли программу 26-го тура Бундеслиги, главного дивизиона чемпионата Германии по футболу.
Таким образом, сезон в Бундеслиге, прерванный из-за пандемии коронавируса, официально возобновлен.
В настоящее время проходят матчи "Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке", "РБ Лейпциг" - "Фрайбург", "Аугсбург" - "Вольфсбург", "Фортуна" - "Падерборн" и "Хоффенхайм" - "Герта". Игры проходят без зрителей. По ходу матчей, согласно временным поправкам ФИФА в регламент, можно делать по пять (вместо трех) замен, из них две - в перерыве.
Последний матч в Бундеслиге до паузы прошел 11 марта.
В настоящее время в чемпионате Германии лидирует "Бавария" - 55 очков. На четыре балла отстает дортмундская "Боруссия", на пять - команда "Герта".
Чемпионат Германии стал первым из топ-5 национальных первенств Европы, прервавшим паузу в сезоне. При этом старту матчей Бундеслиги в субботу предшествовали матчи Второй Бундеслиги, следующего по значимости дивизиона в немецком футболе.
Пандемия коронавируса парализовала профессиональный спорт практически во всем мире. Что касается футбола, то исключение, в частности, составил чемпионат Белоруссии, где сезон идет полным ходом. В Нидерландах, Бельгии и Франции было решено чемпионаты не продолжать. При этом в Нидерландах чемпион не был утвержден, а в Бельгии и Франции ими стали лидировавшие на момент возникновения паузы турниры ("Брюгге" и ПСЖ соответственно).
Что касается России, то исполком РФС решил возобновить сезон в Российской премьер-лиге 21 июня, а первенства Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги завершены досрочно.
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