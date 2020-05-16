Минтранс РФ рассчитывает до июня утвердить постановление о выделении около 11 млрд руб. аэропортам

Минтранс РФ подготовил проект постановления о выделении аэропортам около 11 млрд руб. в качестве господдержки на фоне пандемии COVID-19, рассчитывает утвердить его до июня, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Конечно, получат (аэропорты 11 млрд руб. - ИФ). Проект постановления правительства, который мы по этому поводу уже написали после 7 мая, по моей информации ушел на согласование в ведомства. И я ожидаю, что мы его будем иметь возможность до конца мая утвердить", - сказал Дитрих журналистам в субботу.

По какому принципу будут распределяться средства аэропортам, министр не уточнил. "До того, как ведомства этот документ согласуют, я бы не хотел обсуждать то, как там эти правила сформулированы", - сказал он.

Как сообщалось, на совещании у Владимира Путина по транспортному комплексу 7 мая Дитрих попросил президента поддержать выделение 10,1 млрд руб. в качестве неотложной меры поддержки аэропортов.

"Остались за рамками нашей поддержки аэропорты. У некоторых по фонду оплаты труда, по аренде, по текущим выплатам та же проблема, что и у авиаторов в связи с серьезным падением пассажиропотока. Мы проработали с Минфином, и предварительно согласована сумма в размере 10,1 млрд руб. так же, как и у авиакомпаний, на срок до июля месяца", - обратился тогда Дитрих к Путину.

Позднее президент сообщил, что по итогам совещания "поручил поддержать аэропорты в условиях эпидемии, выделить федеральные средства - почти 11 млрд рублей - на их неотложные нужды".