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Транспорт и связь 16.05.2020 23:55

Минтранс РФ рассчитывает до июня утвердить постановление о выделении около 11 млрд руб. аэропортам

Минтранс РФ подготовил проект постановления о выделении аэропортам около 11 млрд руб. в качестве господдержки на фоне пандемии COVID-19, рассчитывает утвердить его до июня, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Конечно, получат (аэропорты 11 млрд руб. - ИФ). Проект постановления правительства, который мы по этому поводу уже написали после 7 мая, по моей информации ушел на согласование в ведомства. И я ожидаю, что мы его будем иметь возможность до конца мая утвердить", - сказал Дитрих журналистам в субботу.

По какому принципу будут распределяться средства аэропортам, министр не уточнил. "До того, как ведомства этот документ согласуют, я бы не хотел обсуждать то, как там эти правила сформулированы", - сказал он.

Как сообщалось, на совещании у Владимира Путина по транспортному комплексу 7 мая Дитрих попросил президента поддержать выделение 10,1 млрд руб. в качестве неотложной меры поддержки аэропортов.

"Остались за рамками нашей поддержки аэропорты. У некоторых по фонду оплаты труда, по аренде, по текущим выплатам та же проблема, что и у авиаторов в связи с серьезным падением пассажиропотока. Мы проработали с Минфином, и предварительно согласована сумма в размере 10,1 млрд руб. так же, как и у авиакомпаний, на срок до июля месяца", - обратился тогда Дитрих к Путину.

Позднее президент сообщил, что по итогам совещания "поручил поддержать аэропорты в условиях эпидемии, выделить федеральные средства - почти 11 млрд рублей - на их неотложные нужды".

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Тэги: РОССИЯ, АЭРОПОРТЫ, КОРОНАВИРУС, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]