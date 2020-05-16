Минтранс РФ рассчитывает до июня утвердить постановление о выделении около 11 млрд руб. аэропортам

Минтранс РФ подготовил проект постановления о выделении аэропортам около 11 млрд руб. в качестве господдержки на фоне пандемии COVID-19, рассчитывает утвердить его до июня, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
"Конечно, получат (аэропорты 11 млрд руб. - ИФ). Проект постановления правительства, который мы по этому поводу уже написали после 7 мая, по моей информации ушел на согласование в ведомства. И я ожидаю, что мы его будем иметь возможность до конца мая утвердить", - сказал Дитрих журналистам в субботу.
По какому принципу будут распределяться средства аэропортам, министр не уточнил. "До того, как ведомства этот документ согласуют, я бы не хотел обсуждать то, как там эти правила сформулированы", - сказал он.
Как сообщалось, на совещании у Владимира Путина по транспортному комплексу 7 мая Дитрих попросил президента поддержать выделение 10,1 млрд руб. в качестве неотложной меры поддержки аэропортов.
"Остались за рамками нашей поддержки аэропорты. У некоторых по фонду оплаты труда, по аренде, по текущим выплатам та же проблема, что и у авиаторов в связи с серьезным падением пассажиропотока. Мы проработали с Минфином, и предварительно согласована сумма в размере 10,1 млрд руб. так же, как и у авиакомпаний, на срок до июля месяца", - обратился тогда Дитрих к Путину.
Позднее президент сообщил, что по итогам совещания "поручил поддержать аэропорты в условиях эпидемии, выделить федеральные средства - почти 11 млрд рублей - на их неотложные нужды".
Алиев поздравил Токаева с днем рождения
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Число заражений COVID-19 в Центральной Азии достигло 11358, выздоровели 5997 человек
Евровидение 2021 пройдёт в Роттердаме
Более 15 тыс. человек скончались в Бразилии с начала пандемии коронавируса
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе
Пуэрториканцы на референдуме в ноябре решат, станет ли страна 51-м штатом США
Глава МВД Франции считает, что внутренние границы в ЕС необходимо открывать согласованно
Российская военная полиция провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог