В Анкаре предупреждают о возможных последствиях реализации планов Израиля по аннексии земель на Западном берегу Иордана

Анкара подвергла жесткой критике планы Израиля объявить суверенитет над частью земель Западного берега реки Иордан и Иорданской долины, отметив, что это лишь усилит напряженность.
"Израильская политика оккупации и аннексии - это путь к большей напряженности и конфликтам. Израиль должен прекратить незаконную деятельность, в то время как мир должен остановить этот современный вандализм", - написал в субботу в своем твиттере представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Он отметил, что "Турция, как и все те, у кого есть чувство справедливости, поддержит палестинский народ".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале сентября 2019 года обещал распространить суверенитет Израиля на все еврейские поселения на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.
Нетаньяху также заявлял и о намерениях аннексировать Иорданскую долину.
В ответ на эти заявления председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил, что палестинцы разорвут все достигнутые договоренности с властями Израиля, если Израиль реализует планы по аннексии их территорий на Западном берегу реки Иордан.
Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Киннерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря.
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