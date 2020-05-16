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Дальнее зарубежье 16.05.2020 20:26

В Анкаре предупреждают о возможных последствиях реализации планов Израиля по аннексии земель на Западном берегу Иордана

Анкара подвергла жесткой критике планы Израиля объявить суверенитет над частью земель Западного берега реки Иордан и Иорданской долины, отметив, что это лишь усилит напряженность.

"Израильская политика оккупации и аннексии - это путь к большей напряженности и конфликтам. Израиль должен прекратить незаконную деятельность, в то время как мир должен остановить этот современный вандализм", - написал в субботу в своем твиттере представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что "Турция, как и все те, у кого есть чувство справедливости, поддержит палестинский народ".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале сентября 2019 года обещал распространить суверенитет Израиля на все еврейские поселения на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

Нетаньяху также заявлял и о намерениях аннексировать Иорданскую долину.

В ответ на эти заявления председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил, что палестинцы разорвут все достигнутые договоренности с властями Израиля, если Израиль реализует планы по аннексии их территорий на Западном берегу реки Иордан.

Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Киннерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]