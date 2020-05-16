Самая быстрая американская гиперзвуковая ракета, о разработке которой объявил президент Дональд Трамп, вероятно, имеет скорость не более 5 Махов, сообщило вашингтонское издание TMN.
"Скорее сего, президент говорил о разрабатываемой гиперзвуковой ракете, которая может развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука", - отмечает издание.
Как сообщалось, в пятницу Трамп заявил, что США разрабатывают "супер-пупер" ракету, которая будет развивать скорость в 17 Махов.
"Россия имеет ракеты, которые в пять раз быстрее (скорости звука - ИФ), Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз. У нас же - в 17 раз", - сказал президент США. "Она самая быстрая в мире, почти в три раза (быстрее аналогичных ракет России и Китая - ИФ)", - добавил он.
Между тем, скорость в 17-20 Махов всеми гиперзвуковыми ракетами может развиваться только в стратосфере. После старта с воздушного носителя максимальная скорость ракеты не превышает 5-6 Махов.
Официальный представитель министерства обороны США Джонатан Хоффман вслед за заявлением Трампа лишь пояснил, что "министерство обороны США работает над созданием ряда гиперзвуковых ракет для противодействия нашим противникам", но не представил каких-либо деталей.
В марте Пентагон сообщил об успешном испытании на Гавайских островах гиперзвуковой ракеты, способной двигаться со скоростью в несколько раз превышающей скорость звука.
В настоящее время в США ведутся работы по программе Tactical Boost Glide (TBG), в рамках которой создается ракета с гиперзвуковой планирующей боевой частью.
Как отмечают американские эксперты, в создании гиперзвукового оружия военно-промышленные компании стремятся догнать Россию и Китай, которые в этой сфере значительно опережают США.
В частности, у России уже есть гиперзвуковые стратегические комплексы "Авангард" и тактические комплексы "Кинжал".
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