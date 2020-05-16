SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников из-за старта сверхсекретного шаттла Пентагона

Запланированный на воскресенье запуск на орбиту очередной партии из 60 спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink перенесен на 18 мая, сообщила компания SpaceX.
Перенос связан с отменой из-за непогоды старта ракеты-носителя Atlas V со сверхсекретным беспилотным кораблем многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США с космодрома на мысе Канаверал и повторной попыткой ее старта в воскресенье.
"В связи с конфликтом (интересов - ИФ) на космодроме запуск спутников Starlink планируется осуществить в понедельник в 03:32 (по времени Восточного побережья США)", - говорится в сообщении SpaceX.
Как сообщалось, 23 апреля SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink, доведя орбитальную группировку до 420 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.
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