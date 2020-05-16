Спецслужбы Азербайджана и Турции арестовали члена Талибана

Служба государственной безопасности Азербайджана и спецслужба Турции провели специальную совместную операцию в городе Ван, в результате которой был задержан и доставлен в Азербайджан Адилов Салех Валех оглу, 1984 года рождения, который был объявлен в розыск как подозреваемый по делу, которое расследуется в СГБ, сообщает пресс-служба СГБ Азербайджана.
«Салех Адилов вместе с другими членами радикальной религиозной группировки в 2008 году организовал вооруженное нападение на боевой пост воинской части, расположенной в Тертерском районе, в результате которого один солдат был убит и еще один тяжело ранен. С места происшествия были похищены оружие и боеприпасы», - отмечается в сообщении.
Согласно информации, Адилов 14 мая 2009 года сумел скрыться от уголовной ответственности, и с целью присоединения к незаконным вооруженным формированиям перешел из Азербайджана в Иран, а оттуда – в Пакистан. «Там в провинции Северный Везиристан он присоединился к террористической группировке, возглавляемой Вюгаром Гаджизаде и действовавшей под прикрытием террористической организации Талибан», - подчеркивает СГБ.
После того как силы антитеррористической коалиции уничтожили В.Гаджизаде, террористическую группировку возглавил Адилов. В 2014 году при посредничестве террористической организации Талибан он тайными путями проник в Турцию, но при попытке перейти оттуда в Сирию был арестован иранскими правоохранительными органами. После освобождения в 2019 году Адилов вновь нелегально перешел в Турцию и затаился там.
«В настоящее время расследование по уголовному делу арестованного Салеха Адилова продолжается», - отмечает СГБ.
Х.Насирзаде
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Президент Алиев уволил замначальника Государственной пограничной службы
Президент Алиев утвердил соглашение с Турцией об энергосотрудничестве
Минтранс РФ рассчитывает до июня утвердить постановление о выделении около 11 млрд руб. аэропортам
Росатом планирует физпуск I блока Белорусской АЭС в ближайшее время
Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги Белоруссии на уровне "В" со "стабильным" прогнозом
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе
Глава МВД Франции считает, что внутренние границы в ЕС необходимо открывать согласованно
Российская военная полиция провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке
Заявленная Трампом "супер-пупер" гиперзвуковая ракета США имеет значительно меньшую скорость
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог