Спецслужбы Азербайджана и Турции арестовали члена Талибана

Служба государственной безопасности Азербайджана и спецслужба Турции провели специальную совместную операцию в городе Ван, в результате которой был задержан и доставлен в Азербайджан Адилов Салех Валех оглу, 1984 года рождения, который был объявлен в розыск как подозреваемый по делу, которое расследуется в СГБ, сообщает пресс-служба СГБ Азербайджана.

«Салех Адилов вместе с другими членами радикальной религиозной группировки в 2008 году организовал вооруженное нападение на боевой пост воинской части, расположенной в Тертерском районе, в результате которого один солдат был убит и еще один тяжело ранен. С места происшествия были похищены оружие и боеприпасы», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, Адилов 14 мая 2009 года сумел скрыться от уголовной ответственности, и с целью присоединения к незаконным вооруженным формированиям перешел из Азербайджана в Иран, а оттуда – в Пакистан. «Там в провинции Северный Везиристан он присоединился к террористической группировке, возглавляемой Вюгаром Гаджизаде и действовавшей под прикрытием террористической организации Талибан», - подчеркивает СГБ.

После того как силы антитеррористической коалиции уничтожили В.Гаджизаде, террористическую группировку возглавил Адилов. В 2014 году при посредничестве террористической организации Талибан он тайными путями проник в Турцию, но при попытке перейти оттуда в Сирию был арестован иранскими правоохранительными органами. После освобождения в 2019 году Адилов вновь нелегально перешел в Турцию и затаился там.

«В настоящее время расследование по уголовному делу арестованного Салеха Адилова продолжается», - отмечает СГБ.

Х.Насирзаде