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Дальнее зарубежье 16.05.2020 23:30

Глава МВД Франции считает, что внутренние границы в ЕС необходимо открывать согласованно

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил о необходимости координации на уровне ЕС открытия внутренних границ в Шенгенском пространстве, ограничения на которых были введены из-за пандемии COVID-19.

"Важно, чтобы мы могли принять скоординированное решение на европейском уровне, особенно по внутренним шенгенским границам. Но сегодня это происходит не так", - заявил глава французского МВД.

Так Кастанер отреагировал на объявление Италией в субботу об открытии с 3 июня границ для туристов из ЕС и об отмене обязательного карантина по коронавирусу для приезжающих из-за границы.

"Односторонние решения Испании на этой неделе, Италии - сегодня утром не способствуют тому, что мы должны делать вместе, чтобы работать солидарно", - сказал министр.

Он имел в виду недавнее решение Мадрида о введении четырнадцатидневного карантина для всех лиц, приезжающих из-за рубежа, которое не понравилось Парижу, отмечает в субботу Le Figaro.

Газета напоминает, что Европейская комиссия в минувшую среду также высказалась за "согласованное и недискриминационное" открытие внутренних границ в ЕС по мере улучшения эпидемиологической обстановки.

Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции объявила в субботу, что в настоящее время в стране госпитализированы с диагнозом "коронавирус" 19432 больных. Это на 429 меньше, чем было накануне.

Всего во Франции с начала эпидемии были госпитализированы 98449 пациентов. За это время вылечились и выписались из больниц 61066 человек.

За минувшие сутки в стране умерли 96 инфицированных COVID-19 (104 днем раньше). Общее число летальных исходов среди коронавирусных больных выросло до 27625.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕС, ГРАНИЦЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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