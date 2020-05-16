Российская военная полиция провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке

Патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке провели российские военные полицейские, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами - Маисра - Халед-Эль-Хиджан - Делиафар - Хирбет-Нафах - Мешерфет-Эль-Буайр - Бозгёкли - Курд-Тахтани - Кубаб-Бейния - Хирет-Эль-Хисан - Телль-Ясти - северо-восточная окраина Мембидж - Хабджадин - Канат-Эль-Гара - Окюзкую - Тук-Эль-Халиль - Макта-Эль-Хаджар-Эс-Сегира - Абу-Мендиль - Козджали-Кебир - Аджами; Аджами - (...) - Кораби в провинции Алеппо; Камишлия - Мабрук - Камишлия в провинции Хасеке", - говорится в сообщении.
Зафиксировано два обстрела населенного пункта Маарет-Мухос, один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра" ("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам").
Продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной, отмечается в сообщении.
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