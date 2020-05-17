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Здравоохранение 17.05.2020 09:25

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 1,5 млн

В Соединенных Штатах коронавирусом COVID-19 заразились 1 млн 505 тыс. 33 человека, сообщил портал Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям.

Число жертв коронавируса в США достигло 89 тыс. 511, увеличившись за сутки более чем на 1 тыс. Уровень смертности составил 271 человек на 1 млн населения страны. Излечились 337 тыс. 840 человек.

Всего в мире по данным портала с начала пандемии зафиксировано 4 млн 713 случаев заражения и 312 тыс. 283 летальных исходов от вызываемых коронавирусом заболеваний, излечились более 1,8 млн человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ИНФИЦИРОВАННЫЕ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]