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Дальнее зарубежье 17.05.2020 09:45

Пуэрториканцы на референдуме в ноябре решат, станет ли страна 51-м штатом США

В соответствии с законом, подписанным губернатором Пуэто-Рико Вандой Васкес, граждане страны 3 ноября текущего года на референдуме проголосуют за то, хотят ли они, чтобы их государство вошло в состав США в качестве 51-го штата.

"У нашего народа будет возможность раз и навсегда определить наше будущее. Никогда не поздно добиться, чтобы с нами обращались как с равными", - сказала Васкес на пресс-конференции в Сан-Хуане.

В твиттере она также написала, что пришло время для 3,2 миллионов американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, "перестать быть последними в очереди".

Пуэрто-Рико является свободно ассоциированным государством под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. Действие американской конституции на ее территории ограничено. Верховная власть принадлежит Конгрессу США, но территория имеет систему самоуправления. Ее жители являются гражданами Соединенных Штатов, но не имеют права голоса на президентских выборах.

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Тэги: ПУЭРТО/РИКО, РЕФЕРЕНДУМ, США

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]