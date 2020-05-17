Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0231 GBR   2.077 TRY   0.2462

Цена на нефть

13.05   $/bbl WTI 27.56 2.27 Brent 31.13 1.94

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 17.05.2020 10:35

В марте-мае текущего года Китай экспортировал медицинских товаров на сумму $19 млрд - таможня КНР

Экспорт товаров медицинского назначения Китая за 2,5 месяца (1 марта - 16 мая) текущего года составил 134,4 млрд юаней ($19,5 млрд), сообщила китайская таможня в воскресенье.

По ее данным, было отправлено за рубеж 509 миллионов масок, 216 миллионов защитных костюмов, 810,3 миллиона пар очков; 162 миллиона новых наборов для тестирования на коронавирус, 727 тысяч аппаратов ИВЛ, 264,3 миллиона инфракрасных термометров, 10,4 миллиона пар хирургических перчаток.

Основными покупателями стали США, Германия, Япония, Франция, Италия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, МЕДТОВАРЫ, ЭКСПОРТ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]