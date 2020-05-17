В марте-мае текущего года Китай экспортировал медицинских товаров на сумму $19 млрд - таможня КНР

Экспорт товаров медицинского назначения Китая за 2,5 месяца (1 марта - 16 мая) текущего года составил 134,4 млрд юаней ($19,5 млрд), сообщила китайская таможня в воскресенье.
По ее данным, было отправлено за рубеж 509 миллионов масок, 216 миллионов защитных костюмов, 810,3 миллиона пар очков; 162 миллиона новых наборов для тестирования на коронавирус, 727 тысяч аппаратов ИВЛ, 264,3 миллиона инфракрасных термометров, 10,4 миллиона пар хирургических перчаток.
Основными покупателями стали США, Германия, Япония, Франция, Италия.
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