Более 15 тыс. человек скончались в Бразилии с начала пандемии коронавируса

В Бразилии по данным министерства здравоохранения страны общее число жертв коронавируса с начала распространения инфекции достигло 15 тыс. 633, увеличившись за сутки на 816 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировано 233 тыс. 142 случая заражения коронавирусом, рост за сутки составил 14 тыс. 919.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступает против введения в стране карантинных мер, что является предметом его серьезных конфликтов с губернаторами ряда штатов, установивших режим социальной изоляции на своих территориях.

Из-за противоречий по поводу мер противодействия распространению инфекции Болсонару уволил министра здравоохранения Энрике Мандету, а новый министр - Нельсон Тейх - сам подал в отставку.