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Здравоохранение 17.05.2020 11:40

Более 15 тыс. человек скончались в Бразилии с начала пандемии коронавируса

В Бразилии по данным министерства здравоохранения страны общее число жертв коронавируса с начала распространения инфекции достигло 15 тыс. 633, увеличившись за сутки на 816 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировано 233 тыс. 142 случая заражения коронавирусом, рост за сутки составил 14 тыс. 919.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступает против введения в стране карантинных мер, что является предметом его серьезных конфликтов с губернаторами ряда штатов, установивших режим социальной изоляции на своих территориях.

Из-за противоречий по поводу мер противодействия распространению инфекции Болсонару уволил министра здравоохранения Энрике Мандету, а новый министр - Нельсон Тейх - сам подал в отставку.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРАЗИЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]