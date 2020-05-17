Пекин и Сеул рекомендовали Японии ослабить ограничения на въезд бизнесменов в страну

Китай и Южная Корея предложили Японии воспользоваться уже имеющимся у них оптом по облегчению доступа бизнесменов для активизации экономического обмена, сообщила японская газета "Иомиури симбун".

Так, издание, не раскрывая источники информации, пишет, что представители деловых кругов, по предложению Пекина и Сеула, могли бы въезжать в Японию по предъявлении отрицательного теста на коронавирус, сделанного перед приездом, а также проходить экспресс тест по прибытии на японскую территорию.

Ранее Япония закрыла въезд в страну для граждан и подданных значительного числа стран мира, в том числе Китая и Южной Кореи.

Такая форма обмена уже используется между Китаем и Южной Кореей, о чем сообщалось ранее.

Токио с осторожностью относится к ослаблению пограничного контроля из-за опасений очередного всплеска числа инфицированных, а также отсутствия тест-наборов для приезжающих иностранцев, отметила газета.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг отменил чрезвычайное положение в 39 из 47 префектур Японии, ослабив ограничения для 54% населения.

В районе большого Токио, на долю которого приходится одна треть экономики страны, и ряд других крупных городов страны ограничения сохраняются.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро воскресенья в Японии с начала пандемии коронавируса зафиксировано 16,2 тыс. случаев заражения и 725 летальных исходов, связанных с COVID-19.