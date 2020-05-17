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Бизнес и законодательство 17.05.2020 12:45

Пекин и Сеул рекомендовали Японии ослабить ограничения на въезд бизнесменов в страну

Китай и Южная Корея предложили Японии воспользоваться уже имеющимся у них оптом по облегчению доступа бизнесменов для активизации экономического обмена, сообщила японская газета "Иомиури симбун".

Так, издание, не раскрывая источники информации, пишет, что представители деловых кругов, по предложению Пекина и Сеула, могли бы въезжать в Японию по предъявлении отрицательного теста на коронавирус, сделанного перед приездом, а также проходить экспресс тест по прибытии на японскую территорию.

Ранее Япония закрыла въезд в страну для граждан и подданных значительного числа стран мира, в том числе Китая и Южной Кореи.

Такая форма обмена уже используется между Китаем и Южной Кореей, о чем сообщалось ранее.

Токио с осторожностью относится к ослаблению пограничного контроля из-за опасений очередного всплеска числа инфицированных, а также отсутствия тест-наборов для приезжающих иностранцев, отметила газета.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг отменил чрезвычайное положение в 39 из 47 префектур Японии, ослабив ограничения для 54% населения.

В районе большого Токио, на долю которого приходится одна треть экономики страны, и ряд других крупных городов страны ограничения сохраняются.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро воскресенья в Японии с начала пандемии коронавируса зафиксировано 16,2 тыс. случаев заражения и 725 летальных исходов, связанных с COVID-19.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КИТАЙ, ЮЖКОРЕЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]