Международный песенный конкурс "Евровидение 2021" пройдёт в Роттердаме, сообщили организаторы.

Решение о том, что конкурс в следующем году пройдёт в Роттердаме, было объявлено во время специального шоу "Eurovision: Europe Shine A Lig", которое состоялось сегодня вместо отменённого из-за пандемии коронавируса конкурса "Евровидение 2020".

18 марта организаторы конкурса объявили, что "Евровидение" впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

"Евровидение-2020" в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.