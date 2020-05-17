Число заражений COVID-19 в Центральной Азии достигло 11358, выздоровели 5997 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 582 и на утро воскресенья достигло 11 тыс. 358, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии и Узбекистане выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 349 человек, общее число выздоровевших достигло 5 тыс. 997 человек,

Число летальных исходов с COVID-19 увеличилось до 95 человек, три человека с коронавирусом скончались в Таджикистане.

По данным республиканского оперативного штаба, за минувшие сутки в Казахстане коронавирус выявлен у 307 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 6 тыс. 157.

Прироста за сутки составил 5,2%, отмечается в сообщении.

Новые случаи выявлены в 14 регионах страны. С начала пандемии в Казахстане от коронавируса скончались 34 человека (без изменений за сутки), выздоровели 2 тыс. 980 человек (+273 за сутки).

В Киргизии медики за минувшие сутки выявили коронавирус у 21 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 1 тыс. 138, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев на брифинге в воскресенье.

"На 17 мая по республике зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом, среди них десять прибывших из Санкт-Петербурга. Всего по стране 1 тыс. 138 зараженных", - сказал Усенбаев.

Прирост за сутки составил 1,88%.

По словам замминистра, за сутки из стационаров выписан 21 пациент. На лечении остается 320 пациентов, из них 12 - в тяжелом состоянии, шесть в реанимации.

По данным Минздрава на 17 мая, в Киргизии 14 человек скончались от коронавируса (без изменений за сутки), 804 человека излечились от инфекции.

В Узбекистане за минувшие сутки коронавирус выявлен у 50 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 2 тыс. 741, сообщил в воскресенья Минздрав республики.

Прирост за сутки составил 1,86%.

По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 55 и достигло 2213 человек.

В настоящее время на карантине в стране находятся более 48 тыс. человек. У восьми больных состояние оценивается как тяжелое. Всего зафиксировано одиннадцать летальных исходов (без изменений за сутки).

Медики в Таджикистане за сутки выявили коронавирус у 204 человек, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 322, сообщил республиканский Минздрав вечером в минувшую субботу.

Прирост за сутки составил 18,25%.

По данным ведомства, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 36 человек, трое за последние сутки.

"По состоянию на 16 мая под наблюдением врачей в лечебных учреждениях страны находится 4326 человек, 414 человек были выписаны после выздоровления", - говорится в сообщении министерства.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики COVID-19 созданы карантины.