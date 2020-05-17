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Бизнес и законодательство 17.05.2020 15:05

Пекин не реагирует на призывы Канберры о нормализации торговых отношений - австралийский министр

В воскресенье Австралия призвала Китай ответить на ее просьбу обсудить вопрос о снижении уровня напряженности между двумя торговыми партнерами после того, как Канберра вслед за Вашингтоном призвала провести международное расследование происхождения коронавируса COVID-19.

Министр по туризму, торговле и инвестициям Австралии Саймон Бирмингем сообщил в эфире австралийской телерадиокорпорации АВС, что предложил китайской стороне обсудить торговые вопросы.

По его словам, "эта просьба не была удовлетворена".

"Мы открыты для такого обсуждения даже в тех областях, в которых есть сложные проблемы", - добавил министр.

Китай обвинил Австралию в "мелочных трюках" и приостановил импорт говядины с четырех крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Австралии, рассматривает возможность введения высоких тарифов на импорт австралийского ячменя, сообщают местные СМИ.

Отношения между Канберрой и Пекином обострились также на фоне австралийских обвинений о вмешательстве Китая во внутренние дела и обеспокоенности Австралии ростом китайского влиянием в Тихоокеанском регионе.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, НАПРЯЖЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]