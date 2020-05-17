Пекин не реагирует на призывы Канберры о нормализации торговых отношений - австралийский министр

В воскресенье Австралия призвала Китай ответить на ее просьбу обсудить вопрос о снижении уровня напряженности между двумя торговыми партнерами после того, как Канберра вслед за Вашингтоном призвала провести международное расследование происхождения коронавируса COVID-19.
Министр по туризму, торговле и инвестициям Австралии Саймон Бирмингем сообщил в эфире австралийской телерадиокорпорации АВС, что предложил китайской стороне обсудить торговые вопросы.
По его словам, "эта просьба не была удовлетворена".
"Мы открыты для такого обсуждения даже в тех областях, в которых есть сложные проблемы", - добавил министр.
Китай обвинил Австралию в "мелочных трюках" и приостановил импорт говядины с четырех крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Австралии, рассматривает возможность введения высоких тарифов на импорт австралийского ячменя, сообщают местные СМИ.
Отношения между Канберрой и Пекином обострились также на фоне австралийских обвинений о вмешательстве Китая во внутренние дела и обеспокоенности Австралии ростом китайского влиянием в Тихоокеанском регионе.
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