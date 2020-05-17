Число случаев заражения COVID-19 в Грузии увеличилось до 695

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 18 человек, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 695, сообщили в воскресенье в грузинском Минздраве.
По данным ведомства, в режиме карантина находятся 3 тыс. 822 человека, под наблюдением врачей в стационарах - 360 человек. Выздоровели 425, скончались от коронавирусной инфекции 12 человек.
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