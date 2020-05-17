В России 9,7 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки (+3,6%), 94 смерти - оперштаб

Второй день подряд число новых случаев Covid-19 в России держится ниже отметки в 10 тыс., число умерших за сутки снизилось до 94, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 709 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 116 (42,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

16 мая по стране было 9200 новых случаев, этот показатель был минимальным со 2 мая.

Всего нарастающим итогом в России зарегистрировано 281 752 случая (+3,6%) коронавирусной инфекции. Страна по этому показателю прочно укрепилась на втором месте в мире (данные Университета Джонса Хопкинса) после США (1,46 млн, прирост почти 25 тыс.). Замыкает "тройку" антирейтинга Великобритания (240,7 тыс., прирост 3,4 тыс.).

НОВЫЕ СЛУЧАИ В РЕГИОНАХ

В Москве за сутки 3855 новых случаев инфекции, таким образом, в столице число зарегистрированных диагнозов выросло до 142 тыс. 824.

Еще 907 случаев выявлено за сутки в Московской области, 451 - в Санкт-Петербурге, 281 - в Нижегородской области, 160 - в Свердловской области, 121 - в Саратовской области, 118 - в Ханты-Мансийском АО, 115 - в Ростовской области, 114 - в Красноярском крае, 101 - в Ульяновской области, по 98 новых диагнозов в Башкирии, Брянской, Челябинской областях, Ставропольском крае. По 97 новых диагнозов в Чувашии, Тульской, Ярославской, Калужской областях. 95 - в Краснодарском крае, по 91 - в Дагестане, Ямало-Ненецком АО. 86 - в Рязанской области, 84 - в Татарстане, 83 - в Тамбовской области, по 81 заболевшему в Владимирской и Курской областях. 74 - в Северной Осетии, 73 - в Белгородской области, 71 - в Приморском крае.

70 заболевших в Новосибирской области, по 69 новых диагнозов в Кабардино-Балкарии и Ленинградской области. 68 - в Орловской области, по 65 - в Волгоградской и Самарской областях. 60 - в Пензенской области, 58 - в Омской области, 54 - в Марий Эл, по 53 новых пациента в Ивановской и Липецкой областях. По 51 заболевшему в Адыгее, Пермском крае. 50 - в Архангельской области, 47 - в Хабаровском крае, 45 - в Астраханской области, 44 - в Смоленской области, 43 - в Якутии, 40 - в Алтайском крае, по 38 новых пациентов в Калмыкии, Воронежской области. 37 - в Ингушетии, 36 - в Калининградской области, 35 - в Оренбургской области, 34 - в Кировской области, по 33 - в Вологодской, Новгородской, Тюменской областях, 28 - в Мордовии.

По 27 новых пациентов в Бурятии и Иркутской области, 26 - в Тверской области, 25 - в Чечне, 24 - в Забайкальском крае, 23 - в Хакасии. По 20 новых диагнозов в Коми, Томской области. По 19 новых пациентов в Карачаево-Черкессии и Псковской области. По 17 - в Тыве, Костромской области. 16 - в Камчатском крае, по 14 - в Удмуртии, Крыму, Кемеровской области, 13 - в Карелии, 12 - в Магаданской области, по 10 новых пациентов в Мурманской и Амурской областях, девять - в Чукотском АО, шесть - в Республике Алтай, пять - в Еврейской АО, трое пациентов в Севастополе, по два новых диагноза в Ненецком АО, Сахалинской и Курганской областях.

ЛЕТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ

Накануне 17 мая в России был зафиксирован рекорд в 119 смертей, ассоциированных с коронавирусной инфекцией. В воскресенье этот показатель снизился: всего в России за сутки зарегистрировано 94 смерти, из них 71 приходится на Москву. В целом в стране 2 631 смерть от Covid-19.

Еще шесть пациентов не удалось спасти в Московской области, пять - в Санкт-Петербурге. Три летальных исхода в Ростовской области, два - в Дагестане, по одному умершему в Саратовской, Липецкой, Нижегородской, Пензенской областях; Забайкальском и Краснодарском краях, Ханты-Мансийском АО.

ВЫПИСАННЫЕ ПАЦИЕНТЫ

За последние сутки в России выписаны с выздоровлением 4 207 человек, из них 1 458 - в Москве. Всего выписано 67 373 человек.

Еще 545 человек выписаны в Мурманской области, 364 - в Московской области, 135 - в Дагестане, 122 - в Краснодарском крае, 92 - в Брянской области, 78 - в Ростовской области, 69 - в Тюменской области, 66 - в Санкт-Петербурге, 65 - в Татарстане, 60 - в Чувашии, 56 - в Астраханской области, 55 - в Мордовии, 51 - в Кабардино-Балкарии, 50 - в Нижегородской области, по 47 выписанных пациентов в Курской и Челябинской областях, 45 - в Кировской области, 44 - в Хабаровском крае, 41 - в Пензенской области, 40 - в Ставропольском крае, 38 - в Оренбургской области, 35 - в Якутии, 29 - в Ханты-Мансийском АО, 28 - в Новосибирской области, по 27 - в Воронежской, Тульской, Саратовской областях, 25 - в Тверской области, 23 - в Северной Осетии, по 22 выписанных пациента в Липецкой и Калининградской областях.

По 20 выписанных пациентов в Тамбовской, Самарской областях, по 19 выздоровевших в Башкирии и Бурятии, 18 - в Смоленской области, по 17 выписанных в Калмыкии, Забайкальском крае. По 16 - в Калужской области, Алтайском крае. По 14 выздоровевших в Белгородской и Орловской областях, 13 - в Ульяновской области, 12 - в Ленинградской области, по 11 - в Чечне, Иркутской области, Красноярском и Камчатском краях.

По 10 пациентов выздоровели в Карачаево-Черкессии, Кемеровской области, Приморском крае. По 9 - в Хакасии, Свердловской области, 8 - в Новгородской области, 7 - в Ингушетии, 6 - в Архангельской области, по 5 - в Костромской области, Ярославской области. По четыре в Чукотском АО, Магаданской области, Еврейской АО, Вологодской области. По трое выписанных в Крыму и Рязанской области. По двое - в Коми, Удмуртии, Волгоградской и Амурской областях. Наконец, по одному выписанному пациенту в Марий Эл, Ямало-Ненецком АО, Республике Алтай, Ивановской, Курганской областях и Севастополе.